PSEB 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026: एडमिट कार्ड जारी, 6 मार्च से शुरू होंगे एग्जाम
पंजाब बोर्ड 10वीं परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 10वीं की परीक्षा 6 मार्च से शुरू है।
पंजाब बोर्ड से 10वीं की परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी PSEB ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे छात्रों की तैयारी भी तेज हो गई है। ऐसे में एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज बन जाता है, जिसके बिना परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी।
PSEB 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की तारीखें
पंजाब बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक PSEB कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 6 मार्च 2026 से शुरू होंगी और 1 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। सभी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में, यानी पेन और पेपर के जरिए राज्यभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। नियमित और प्राइवेट, दोनों तरह के छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा।
एडमिट कार्ड कहां और कैसे मिलेगा
PSEB ने कक्षा 10वीं के एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट pseb।ac।in पर जारी किए हैं। हालांकि छात्र सीधे वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। नियमित छात्रों को अपना एडमिट कार्ड अपने संबंधित स्कूल से ही प्राप्त करना होगा। वहीं प्राइवेट उम्मीदवार और स्कूल प्रबंधन ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
PSEB 10वीं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स
प्राइवेट कैंडिडेट और स्कूल अथॉरिटी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- सबसे पहले PSEB की आधिकारिक वेबसाइट pseb।ac।in पर जाएं।
- होमपेज पर हॉल टिकट या एडमिट कार्ड से जुड़ा लिंक खोजें।
- स्कूल या प्राइवेट कैंडिडेट के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
- बैच ईयर, रोल नंबर और उम्मीदवार का नाम जैसी जरूरी जानकारी भरें।
- स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें।
एडमिट कार्ड में कौन कौन सी जानकारी होगी
PSEB कक्षा 10वीं एडमिट कार्ड 2026 में छात्रों से जुड़ी कई अहम जानकारियां दर्ज होती हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड मिलने के बाद सभी डिटेल्स ध्यान से जांच लें।
एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होता है। इसके अलावा जन्मतिथि, माता पिता का नाम, स्कूल का नाम और स्कूल कोड भी दर्ज रहता है। परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र का नाम और कोड, साथ ही सभी विषयों और उनके कोड की जानकारी भी एडमिट कार्ड में शामिल होती है।
किसी गलती पर क्या करें छात्र
अगर एडमिट कार्ड में नाम, रोल नंबर या किसी अन्य जानकारी में गलती नजर आती है, तो छात्रों को तुरंत अपने स्कूल प्रशासन से संपर्क करना चाहिए। समय रहते सुधार करवाना जरूरी है, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो।
12वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल भी जान लें
पंजाब बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 4 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। 12वीं के छात्रों को भी एडमिट कार्ड समय पर प्राप्त कर परीक्षा शेड्यूल के अनुसार अपनी तैयारी पूरी करने की सलाह दी गई है।
परीक्षा नजदीक होने के चलते छात्रों को अब रिवीजन पर पूरा फोकस करना चाहिए और परीक्षा केंद्र का पता पहले ही देख लेना चाहिए, ताकि एग्जाम वाले दिन किसी तरह की भागदौड़ न करनी पड़े।
