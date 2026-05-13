PSEB 12th Class Result 2026 LIVE : पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट आज 12.30 बजे होगा जारी, pseb.ac.in पर करें चेक
Punjab Board PSEB 12th Result 2026 Live : पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट pseb.ac.in पर आज दोपहर 12.30 बजे जारी होगा। रोल नंबर और नाम की मदद से परिणाम चेक कर सकते हैं। 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 4 अप्रैल तक हुईं जिसमें 2.65 लाख के करीब स्टूडेंट्स शामिल हुए।
Punjab Board PSEB 12th Result 2026 Live : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) आज 13 मई को दोपहर 12.30 बजे आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर पीएसईबी 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा। पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट रोल नंबर और नाम डालकर चेक कर सकते हैं। पंजाब बोर्ड के चेयरमैन बोर्ड के मुख्य कार्यालय (मोहाली) स्थित मीटिंग हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नतीजों का ऐलान करेंगे। पीएसईबी 12वीं रिजल्ट के साथ बोर्ड राज्य भर की मेरिट सूची, पास प्रतिशत और टॉपर्स के नामों का डिटेल्स भी साझा करेंगे। इसके बाद परिणाम चेक करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट www.pseb.ac.in पर एक्टिव कर दिया जाएगा। इसके साथ ही चेयरमैन ने स्टूडेंट्स के लिए हेल्पलाइन नंबर- 9549-161-161 जारी किया है। उन्होंनें परीक्षा में फेल या कम नंबर आने वाले स्टूडेंट्स को परेशान न होने की सलाह दी है। इस साल 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 4 अप्रैल तक हुईं जिसमें 2.65 लाख के करीब स्टूडेंट्स शामिल हुए।
How to check Punjab Board 12th Result 2026: पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें
स्टेप 1: छात्र सबसे पहले pseb.ac.in वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: रिजल्ट सेक्शन में Class 12 Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपना रोल नंबर भरें और सबमिट करें।
स्टेप 4: स्क्रीन पर रिजल्ट दिख जाएगा।
स्टेप 5: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें।
PSEB 12th Result 2026 Live: ऑनस्क्रीन मार्किंग से हुई पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया
PSEB 12th Result 2026 Live: पंजाब ने PSEB बोर्ड परीक्षाओं 2026 के मूल्यांकन के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली लागू की है। यह तकनीक उत्तर पुस्तिकाओं को डिजिटल रूप में स्कैन करके शिक्षकों को ऑनलाइन चेक करने की सुविधा देती है। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और त्रुटि-मुक्त हो गई है। टोटलिंग में कोई गलती नहीं होती। सीबीएसई ने इस बार 12वीं में भी इसे अपनाया है। इस प्रणाली में परीक्षकों की पहचान गुप्त रखी जाती है जिससे निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित होता है। इससे री-वैल्युएशन की डिमांड कम होगी। अगर होगी तो आसानी से पूरी हो जाएगी।
PSEB 12th Result 2026 Live: पीएसईबी की कॉमन मेरिट लिस्ट होगी जारी
PSEB 12th Result 2026 Live: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार 12वीं कक्षा की कॉमन मेरिट लिस्ट जारी होगी। स्ट्रीम वाइज मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि अगर टॉपर्स के नंबर बराबर हुए तो जिसकी उम्र कम होगी उसे मेरिट में पहले स्थान दिया जाएगा हालांकि रैंक दोनों की एक जैसी रहेगी।
PSEB 12th Result 2026 Live: पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट नाम से भी करें चेक
PSEB 12th Result 2026 Live: यदि पंजाब बोर्ड पीएसईबी 12वीं के किसी छात्र को अपना रोल नंबर याद नहीं है, तो नाम के आधार पर भी परिणाम खोजा जा सकता है। छात्र अपने नाम या रोल नंबर की सहायता से ऑनलाइन परिणाम देख सकते हैं। नाम खोजते समय एडमिट कार्ड पर लिखी सटीक स्पेलिंग का उपयोग करें, क्योंकि गलत स्पेलिंग से परिणाम नहीं मिलेगा। यदि नाम से भी परिणाम नहीं मिले तो अपने स्कूल से रोल नंबर मांगें। एडमिट कार्ड की फोटो या स्कैन कहीं सेव करके रखें ताकि भविष्य में रोल नंबर ढूंढने में परेशानी न हो।
PSEB 12th Result 2026 Live: पिछले साल 14 मई को आया था रिजल्ट
PSEB 12th Result 2026 Live: पिछले साल पंजाब बोर्ड पीएसईबी ने पिछले साल 12वीं का परीक्षा परिणाम 14 मई को जारी किया गया था। परीक्षा में कुल 2.84 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। कुल 2.64 लाख के करीब स्टूडेंट्स पास हुए थे।
PSEB 12th Result 2026 Live: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड आज जारी करेगा 12वीं का रिजल्ट
PSEB 12th Result 2026 Live: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड आज दोपहर 12.30 बजे 12वीं का परिणाम घोषित करेगा। नतीजे आज प्रेस कांफ्रेंस में जारी होंगे। रिजल्ट के लिए डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर मिलेगा। इस साल पंजाब बोर्ड 12वीं परीक्षा में करीब 2.65 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थीं।