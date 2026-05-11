PSEB 10th Result 2026 LIVE : पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज pseb.ac.in पर होगा जारी, यहां मिलेगी मार्कशीट

PSEB 10th Result 2026 Live Updates

PSEB 10th Result 2026 Live Updates : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) आज दोपहर 12.30 बजे 10वीं कक्षा की परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। विद्यार्थी अपना रिजल्ट पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर चेक सकेंगे। परिणाम चेक करने के लिए छात्र छात्राओं को अपना रोल नंबर और नाम डालना होगा। इस साल लगभग 2.8 लाख छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी थी। पिछले साल पीएसईबी कक्षा 10वीं का परिणाम 16 मई को आया था जिसमें कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 95.61% रहा था। लड़कों का पास प्रतिशत 94.50% और लड़कियों का पास प्रतिशत 96.85% था। नतीजों से पहले पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ अमरपाल सिंह ने स्टूडेंट्स के लिए हेल्पलाइन नंबर- 9549-161-161 जारी किया है। साथ ही परीक्षा में फेल या कम नंबर आने वाले स्टूडेंट्स को विचलित न होने की सलाह दी है। पीएसईबी 10वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। पास माने जाने के लिए छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल/आंतरिक मूल्यांकन में अलग-अलग पास होना जरूरी है। पंजाब बोर्ड 10वीं की परीक्षाओं के कुल अंक 650 हैं। थ्योरी परीक्षा में हर विषय के लिए 80 अंक होते हैं, जबकि बाकी 20 अंक इंटरनल असेसमेंट के लिए होते हैं। पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट का लिंक यहां मिलेगा How to check Punjab Board 10th Result 2026: पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें स्टेप 1: छात्र सबसे पहले pseb.ac.in वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2: रिजल्ट सेक्शन में Class 10 Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3: अपना रोल नंबर भरें और सबमिट करें। स्टेप 4: स्क्रीन पर रिजल्ट दिख जाएगा। स्टेप 5: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें।

11 May 2026, 06:27:13 AM IST PSEB 10th Result 2026 Live: आज पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट में कौन टॉपर होगा PSEB 10th Result 2026 Live: आज पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट की घोषणा के समय टॉपर पर नजर रहेगी। देखना होगा कि कौन अव्वल आता है। पिछले साल यानी पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2025 में छात्राओं का जलवा रहा था। रैंक 1 पर तीनों लड़कियों का कब्जा था। इन तीनों ने 100 परसेंट मार्क्स हासिल किए थे। 1- अक्षनूर कौर (फरीदकोट) 2- रतिंदरदीप कौर (मुक्तसर) 3- अर्शदीप कौर (मलेरकोटला)

11 May 2026, 05:52:02 AM IST PSEB 10th Result 2026 Live: पिछले 6 सालों में क्या रहा पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट डेट व पासिंग प्रतिशत PSEB 10th Result 2026 Live: पिछले 6 सालों में क्या रहा पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट डेट व पासिंग प्रतिशत यहां जानें पंजाब बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कब जारी हुआ और पिछले 5 सालों यानी 2020 से 2025 तक का पास प्रतिशत क्या रहा- 2025: रिजल्ट की तारीख - 16 मई, 2025, पास प्रतिशत - 95.61 फीसदी , लड़कियों का पास प्रतिशत 96.85% , लड़कों का पास प्रतिशत 94.50%, ट्रांसजेंडर का पास प्रतिशत 50% रहा। 2024: रिजल्ट की तारीख- 18 अप्रैल 2024, पास प्रतिशत- 97.24% (कुल 2,81,098 छात्रों में से 2,73,348 पास हुए। लड़कियों का पास प्रतिशत 98.19% और लड़कों का 96.47%) रहा। 2023: रिजल्ट की तारीख- 26 मई 2023, पास प्रतिशत- 97.54% (कुल 2,81,327 छात्रों में से 2,74,400 पास हुए। लड़कियों का पास प्रतिशत 98.46% और लड़कों का 96.73%) रहा। 2022: परिणाम तिथि- 5 जुलाई 2022, उत्तीर्ण प्रतिशत- 99.06% (लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.35% था) 2021: परिणाम तिथि- 17 मई 2021, उत्तीर्ण प्रतिशत- 99.93% (लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.94% और लड़कों का 99.92% था) 2020: परिणाम तिथि- 29 मई 2020, उत्तीर्ण प्रतिशत- 100% (सभी छात्रों को COVID-19 के कारण मूल्यांकन नीति के आधार पर उत्तीर्ण किया गया।)

11 May 2026, 05:42:25 AM IST PSEB 10th Result 2026 Live: 10वीं 12वीं रिजल्ट से पहले पंजाब बोर्ड ने कहा, मार्कशीट कामयाबी का पैमाना नहीं PSEB 10th Result 2026 Live: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ अमरपाल सिंह ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने स्टूडेंट्स को सलाह देते हुए कहा कि मार्कशीट जीवन की अंतिम सफलता का पैमाना नहीं होती। परीक्षा के परिणाम केवल जीवन के अगले पड़ाव की ओर एक कदम हैं। स्टूडेंट्स से अपील की गई है कि वे अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और किसी भी स्थिति में हौसला न हारें। चेयरमैन ने कहा कि मेहनत और सकारात्मक सोच ही स्थायी कामयाबी का आधार है। जो स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में सफल होंगे, उनके लिए नए अवसर खुलेंगे और जो छात्र उम्मीद के मुताबिक अंक नहीं ला पाते, उन्हें भी निराश होने की बजाय नए सिरे से प्रयास करने के लिए प्रेरित किया गया है।

11 May 2026, 05:42:25 AM IST PSEB 10th Result 2026 Live: पिछले साल 16 और 14 मई को आया था पीएसईबी 10वीं का रिजल्ट PSEB 10th Result 2026 Live: पिछले साल पंजाब बोर्ड पीएसईबी ने 16 मई को दोपहर 2:30 बजे माध्यमिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए थे। पीएसईबी कक्षा 10वीं के परिणाम में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 95.61% रहा। लड़कों और लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 94.50% और 96.85% था। पिछले साल 12वीं का परीक्षा परिणाम 14 मई को जारी किया गया था। परीक्षा में कुल 265,388 छात्र शामिल हुए थे। कुल 241,506 छात्र उत्तीर्ण हुए थे। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 91% था।

11 May 2026, 05:42:25 AM IST PSEB 10th Result 2026 Live: पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट रोल नंबर से कैसे चेक करें PSEB 10th Result 2026 Live: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी होने के बाद 10वीं परीक्षा परिणाम देखने के लिए आपको आपके PSEB रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी या फिर अपने नाम से भी रिजल्ट को चेक कर सकेंगे। इसकी मदद से पंजाब बोर्ड के छात्र यहां बताए गए स्टेप्स फॉलो करके अपनी मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे- 1. सबसे पहले पंजाब बोर्ड रिजल्ट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं। 2. साइट खुलते ही 10th Class Result 2026 का लिंक दिखेगा, उस लिंक को क्लिक करें। 3. एक बॉक्स दिखेगा, उनमें अपना पंजाब बोर्ड 10वीं रोल नंबर या नाम को भर दें। 4. विवरण के अलावा सिक्योरिटी कैप्चा भी दिख सकता है, उसे भी भरकर और फाइंड रिजल्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। 5. इतना करने पर आपकी PSEB 10वीं की मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी।