पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल, बस रोल नंबर तैयार रखिए और ऐसे चेक कीजिए नतीजे
PSEB 10th Result 2026 कल 11 मई को दोपहर 12:30 बजे जारी होगा। जानिए रिजल्ट कैसे चेक करें, पास होने के नियम, मार्कशीट डिटेल्स, री-इवैल्यूएशन और सप्लीमेंट्री परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी।
पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी PSEB ने साफ कर दिया है कि Class 10 Result 2026 कल, 11 मई को दोपहर 12:30 बजे जारी किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखों छात्र अब अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। इस बार भी रिजल्ट ऑनलाइन मोड में जारी होगा और शुरुआत में छात्रों को प्रोविजनल मार्कशीट मिलेगी। असली मार्कशीट बाद में स्कूलों के जरिए बांटी जाएगी। ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई है कि रिजल्ट चेक करने से पहले अपना एडमिट कार्ड और रोल नंबर तैयार रखें, क्योंकि रिजल्ट खुलते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है।
ऑनलाइन मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी
PSEB की तरफ से जारी होने वाली ऑनलाइन मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, विषयवार अंक, ग्रेड, कुल नंबर और पास या फेल का स्टेटस दिया जाएगा। छात्रों को मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारी ध्यान से जांचने की सलाह दी गई है। अगर नाम, नंबर या किसी और जानकारी में गलती दिखे तो तुरंत स्कूल या बोर्ड अधिकारियों से संपर्क करना होगा।
ऐसे चेक कर सकेंगे PSEB 10th Result 2026
रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
सबसे पहले pseb.ac.in वेबसाइट खोलनी होगी।
इसके बाद होमपेज पर दिख रहे “PSEB Class 10 Result 2026” लिंक पर क्लिक करना होगा।
फिर रोल नंबर या मांगी गई लॉगिन डिटेल भरनी होगी।
डिटेल सबमिट करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट खुल जाएगा।
इसके बाद छात्र अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड और सेव कर सकते हैं।
पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी
पंजाब बोर्ड 10वीं परीक्षा 2026 पास करने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने होंगे। इस बार परीक्षा का कुल अंक 650 रखा गया था। हर विषय की थ्योरी परीक्षा 80 नंबर की थी, जबकि बाकी 20 अंक इंटरनल असेसमेंट के लिए तय किए गए थे।
पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट
पिछले साल PSEB 10वीं परीक्षा में कुल 2,77,746 छात्र शामिल हुए थे। इनमें से 2,65,548 छात्र पास हुए थे। करीब 11 हजार से ज्यादा छात्रों को दोबारा परीक्षा देने की स्थिति में रखा गया था, जबकि कुछ छात्र फेल भी हुए थे। इसी वजह से इस बार भी छात्र पास प्रतिशत और टॉपर लिस्ट पर खास नजर बनाए हुए हैं।
टॉपर लिस्ट और पास प्रतिशत पर रहेगी नजर
रिजल्ट जारी होने के साथ पंजाब बोर्ड टॉपर छात्रों के नाम, जिला वार प्रदर्शन, लड़के और लड़कियों का रिजल्ट डेटा और कुल पास प्रतिशत भी जारी कर सकता है। हर साल की तरह इस बार भी यह देखने की उत्सुकता रहेगी कि किस जिले ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया और कौन छात्र टॉप पर रहा।
नंबर कम आए तो मिलेगा दूसरा मौका
जो छात्र अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होंगे, उनके लिए री-इवैल्यूएशन का विकल्प खोला जा सकता है। इसके अलावा जिन छात्रों की परीक्षा क्लियर नहीं हो पाएगी, उनके लिए सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद री-चेकिंग, री-इवैल्यूएशन और सप्लीमेंट्री परीक्षा से जुड़ी पूरी गाइडलाइन अलग से जारी करेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव