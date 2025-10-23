Hindustan Hindi News
Professor interesting story 12 MPhil degrees and 3 PhD over 150 degree 90 percent salary spent on studies
12 MPhil और 3 PhD समेत 150 से ज्यादा डिग्रियां, 90 फीसदी सैलरी पढ़ाई पर खर्च, कमाल है इन प्रोफेसर साहब की कहानी

12 MPhil और 3 PhD समेत 150 से ज्यादा डिग्रियां, 90 फीसदी सैलरी पढ़ाई पर खर्च, कमाल है इन प्रोफेसर साहब की कहानी

संक्षेप: प्रोफेसर डॉ. वी. एन. पार्थीबन 150 से ज्यादा डिग्रियां हासिल कर चुके हैं। उन्हें प्यार से डिग्री का भंडार और जीता जागता ज्ञानकोष कहा जाता है।

Thu, 23 Oct 2025 06:10 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोग चैन की नींद सोने और पार्टी प्लान करने लगते हैं। ऐसा लगता है किसी कैद से छूटे हों। हम लोगों में से ज्यादातर की शैक्षणिक जिंदगी दो तीन सर्टिफिकेट और एक से दो डिग्रियों पर खत्म हो जाती है। लेकिन यहां हम आपको चेन्नई के उस शख्स की कहानी बता रहे हैं जिनके लिए पढ़ाई कोई डिग्री हासिल कर मंजिल पाने जैसा नहीं, बल्कि जीवन की एक यात्रा जैसा है। प्रोफेसर डॉ. वी. एन. पार्थीबन 150 से ज्यादा डिग्रियां हासिल कर चुके हैं। उन्हें प्यार से डिग्री का भंडार और जीता जागता ज्ञानकोष कहा जाता है।

लेकिन डॉ. पार्थीबन के कभी न रुकने वाले इस शैक्षणिक सफर की शुरुआत कैसे हुई? यह भी जानना दिलचस्प है। यह सब उनकी मां से किए गए एक वादे से शुरू हुआ। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी पहली ही डिग्री में प्रोफेसर पार्थिबन मुश्किल से पास हो पाए थे। कम नंबर देखकर उनकी मां दुखी हो गईं। यह पल उनके जीवन का टर्निंग प्वाइंट था। उन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र में बुलंदियों को छूने की ठानी। अब मामला सिर्फ पास होने का नहीं था, बल्कि उत्कृष्टता हासिल करने का था। उन्होंने वादा किया कि एक दिन टॉप रैंकिंग स्टूडेंट बनकर अपनी मां को गर्व महसूस कराएंगे।

1981 से आज तक पढ़ाई का सिलसिला जारी

मां को प्यार से किया वादा एक जुनून में बदल गया जो चार दशकों से भी ज्यादा समय से चल रहा है। 1981 से उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। प्रोफेसर पार्थिबन की एकेडमिक उपलब्धियां हैरान करने वाली हैं। उन्होंने 150 से ज्यादा डिग्री और डिप्लोमा हासिल किए हैं। उनकी क्वालिफिकेशन किसी यूनिवर्सिटी के कोर्स कैटलॉग जैसी है। उनके पास इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस और लॉ जैसे सब्जेक्ट्स में कई मास्टर डिग्री हैं। उनके पास हैरान करने वाली 12 एमफिल डिग्री हैं और वे अपनी चौथी पीएचडी कर रहे हैं।

सैलरी का 90 फीसदी पढ़ाई पर खर्च

उनकी कहानी का सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाला हिस्सा उनकी बेमिसाल संकल्प शक्ति है। सीखने की अपनी कभी न खत्म होने वाली चाहत को पूरा करने के लिए प्रोफेसर पार्थिबन अपनी सैलरी का 90 फीसदी पढ़ाई पर खर्च करते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी की फीस किताबें और स्टडी मटीरियल शामिल हैं।

रोजमर्रा की जिंदगी अनुशासन की सीख

उनकी रोजमर्रा की जिंदगी अनुशासन की सीख देती है। वह सुबह से देर रात तक कई इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। अपने लेक्चर के बीच हर खाली मिनट अपनी पढ़ाई के लिए देते हैं। जब दूसरे लोग आराम करते हैं, तो वह किताबों में डूबे रहते हैं।

एक इंटरव्यू में जब उनसे उनके सफर के बारे में पूछा गया तो प्रोफेसर पार्थिबन ने कहा - रुकावटें सिर्फ दिमाग में होते हैं। वह इस बात का जीता-जागता सबूत हैं कि जब आप जब जुनून से आगे बढ़ते हैं, तो आप जो हासिल कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती।

150 से ज़्यादा डिग्री होने के बावजूद, उन्हें लगता है कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका अगला लक्ष्य 200 डिग्री का माइलस्टोन पार करना है। एक ऐसे देश में जहां हायर एजुकेशन कई लोगों के लिए एक सपना है, प्रोफेसर पार्थिबन एक बड़ी प्ररेणा हैं।

