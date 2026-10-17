अब निजी स्कूलों के टीचर भी करेंगे जनगणना का काम, केंद्र ने बदले नियम
केंद्र ने जनगणना नियम 1990 बदल दिए हैं। अब निजी स्कूलों के शिक्षक भी गणनाकार बन सकेंगे। हाईकोर्ट के स्टे के बीच आए इस फैसले का मतलब जानिए।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार 16 अक्टूबर को जनगणना नियम 1990 में संशोधन कर दिया। इस बदलाव के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सहायता प्राप्त और बिना सहायता वाले निजी संस्थानों के शिक्षकों को भी गणनाकार बना सकेंगे। यानी अब वे इन टीचरों को जनगणना की ड्यूटी पर लगाने का आदेश दे सकते हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने इसकी अधिसूचना जारी की है। उसमें साफ लिखा है कि शिक्षक, क्लर्क या कोई भी अधिकारी या व्यक्ति राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से जनगणना अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। वह गणनाकार के तौर पर काम करेगा।
अधिसूचना में तीन श्रेणियां गिनाई गई हैं। पहली श्रेणी में सरकारी संस्थानों और स्थानीय निकायों के शिक्षक आते हैं। इसी में सहायता प्राप्त या बिना सहायता वाले निजी निकायों के शिक्षक भी शामिल हैं। सोसाइटी और ट्रस्ट के स्कूल भी इसी दायरे में हैं।
दूसरी श्रेणी में केंद्र और राज्य सरकारों के क्लर्क और अधिकारी हैं। स्थानीय निकायों के कर्मचारी भी इसमें आते हैं। सार्वजनिक उपक्रम और वैधानिक संस्थाएं भी इसमें हैं। बैंक कंपनियां और ट्रस्ट के कर्मचारी भी इसी श्रेणी में रखे गए हैं।तीसरी श्रेणी सबसे खुली है। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसे राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रशासन उपयुक्त समझे।
कानूनी अड़चन दूर करने की कोशिश
केंद्र के इस फैसले का मकसद उन कानूनी मुश्किलों को खत्म करना है जो निजी स्कूलों के टीचरों की तैनाती में आ रही थीं। देश के कई हाईकोर्ट पहले ही निजी संस्थानों के शिक्षकों को राहत दे चुके हैं। अदालतों ने इन्हें चालू जनगणना में गणनाकार बनाए जाने से रोक दिया था।
हरियाणा में क्या हुआ था
हाल ही में हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उसमें निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी के लिए बुलाने का विरोध किया गया था। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने हरियाणा सरकार के दो पत्रों पर रोक लगा दी। इन पत्रों में जनगणना ड्यूटी के लिए उपलब्ध शिक्षकों का ब्योरा मांगा गया था।
मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल 2027 को होगी।
याचिका में दलील दी गई थी कि जनगणना अधिनियम 1948 या उसके तहत बने नियमों में सरकार के पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यानी वह निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को गणनाकार या पर्यवेक्षक के तौर पर नहीं बुला सकती। अब नियम बदलने से सरकार का पक्ष मजबूत हो सकता है। हालांकि अदालतों में चल रहे मामलों पर इसका क्या असर पड़ेगा यह आगे देखना होगा।
दो चरणों में हो रही है गिनती
2027 की जनगणना दो चरणों में कराई जा रही है। पहले चरण में मकानों की सूची बनाई जाएगी और आवास की गिनती होगी। दूसरे चरण में आबादी की असल गणना होगी। यह दस साल में एक बार होने वाली कवायद असल में 2021 में होनी थी। महामारी की वजह से इसे टालना पड़ा था। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए 11718 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी गिनती का काम माना जा रहा है।
गौरतलब है कि इतने बड़े अभियान के लिए लाखों कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। स्कूल के शिक्षक आमतौर पर इस काम की रीढ़ रहे हैं। सरकार को लगता है कि निजी स्कूलों के टीचर जुड़ने से काम तेजी से और समय पर पूरा होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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