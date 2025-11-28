UPSC ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को लेकर पूछ लिया ये सवाल, जानते हैं इसका उत्तर?

संक्षेप: UPSC ने साल 2025 की प्री परीक्षा में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को लेकर सवाल पूछा था, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं?

UPSC सिविल सेवा परीक्षा में संविधान से जुड़े सवाल अक्सर सीधे-सादे लगते हैं, लेकिन उनकी गहराई और बारीकियां अभ्यर्थियों को चुनौतियों में डाल देती हैं। साल 2025 की सिविल सेवा प्री परीक्षा में आयोग ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति यानी अनुच्छेद 72 से जुड़ा एक ऐसा प्रश्न पूछा गया, जिसमें दो कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना था। कई उम्मीदवारों को यह आसान लगा, लेकिन असली पेच सलाह और न्यायिक समीक्षा को लेकर था। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं?

सवाल क्या था? प्रश्न: भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है।

II. राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह के बिना इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

[A] केवल I

[B] केवल II

[C] I और II दोनों

[D] न तो I और न ही II

सही उत्तर: A (केवल I)

पहला कथन: न्यायिक समीक्षा - सही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा, दंड में राहत, सजा में कमी, निलंबन तथा मृत्युदंड तक में हस्तक्षेप का अधिकार देता है। लेकिन क्या यह शक्ति सर्वसत्ता सम्पन्न है? जवाब है - नहीं।

मारु राम बनाम भारत संघ (1980) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) में यह भी कहा गया कि यह शक्ति मनमाने तरीके से नहीं चल सकती। इसलिए पहला कथन पूरी तरह सही है।

दूसरा कथन: सलाह के बिना निर्णय - गलत संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य करता है। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। अंतिम फैसला केंद्र सरकार की सलाह के आधार पर ही लिया जाता है। इसलिए दूसरा कथन गलत है।

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में क्या-क्या शामिल है? राष्ट्रपति यह शक्ति कुछ मामलों में प्रयोग कर सकते हैं जिसमें कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा हो या केंद्र सरकार के कानूनों के तहत अपराध हो। इसके अलावा मृत्युदंड (केवल राष्ट्रपति ही मौत की सजा माफ कर सकते हैं) भी शामिल है।

क्षमा के प्रकार - एक नजर में समझें राष्ट्रपति पांच तरह से क्षमा या राहत दे सकते हैं -