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Success Story: बिना कोचिंग के प्रेरणा प्रणय BPSC पास कर बनीं SDM, हासिल की 288वीं रैंक

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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BPSC Success Story: प्रेरणा प्रणय ने बिना किसी कोचिंग की मदद लिए सिर्फ सेल्फ स्टडी और सही रणनीति के दम पर BPSC परीक्षा में 288वीं रैंक हासिल कर SDM बनकर अपनी सफलता का परचम लहराया है।

Prerna Pranay BPSC
प्रेरणा प्रणय SDM

Prerna Pranay BPSC Success Story: सफलता किसी महंगे कोचिंग संस्थान या बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प, सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत करने का जज्बा हो, तो घर बैठकर भी देश या राज्य की सबसे कठिन परीक्षाओं को पास किया जा सकता है। इस बात को सच कर दिखाया है बिहार की रहने वाली प्रेरणा प्रणय ने। प्रेरणा ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा में 288वीं रैंक हासिल कर SDM बनकर न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि उन हजारों छात्रों के लिए भी एक मिसाल कायम की है जो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं।

बिना कोचिंग के तय किया सफलता का सफर

आज के समय में जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाखों रुपये कोचिंग संस्थानों में खर्च कर दिए जाते हैं, वहीं प्रेरणा प्रणय ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने बिना किसी कोचिंग की मदद के पूरी तरह से सेल्फ स्टडी पर भरोसा जताया।

प्रेरणा का मानना है कि परीक्षा पैटर्न को समझना और अपनी ताकत व कमजोरियों को पहचानना किसी भी कोचिंग क्लास से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने इंटरनेट, स्टैंडर्ड बुक्स और ऑनलाइन उपलब्ध स्टडी मटेरियल का सही उपयोग किया और अनुशासित रहकर रोजाना पढ़ाई की।

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सफलता का मूल मंत्र: निरंतरता और सही रणनीति

प्रेरणा ने अपनी तैयारी के दौरान कुछ खास बातों का सख्ती से पालन किया, जिन्होंने उन्हें 288वीं रैंक तक पहुंचाने में मदद की। प्रेरणा ने सबसे पहले BPSC के पूरे सिलेबस को बारीकी से समझा और उसके अनुसार अपने नोट्स बनाए। केवल नया पढ़ने के बजाय पढ़े हुए टॉपिक्स का बार-बार रिवीजन करना उनकी रणनीति का सबसे मुख्य हिस्सा था।

मुख्य परीक्षा में सफलता पाने के लिए उन्होंने नियमित रूप से आंसर राइटिंग का अभ्यास किया, जिससे टाइम मैनेजमेंट और उत्तरों की क्वालिटी में काफी सुधार हुआ। तैयारी के दौरान उतार-चढ़ाव आने के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई में निरन्तरता बनाए रखी।

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छात्रों के लिए प्रेरणादायक संदेश

BPSC में 288वीं रैंक हासिल करने के बाद प्रेरणा प्रणय उन सभी युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन गई हैं जो संसाधनों की कमी या कोचिंग न ले पाने के कारण खुद को कमजोर समझते हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उनका संदेश बहुत स्पष्ट है: “अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। कोचिंग सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि आपकी अपनी मेहनत, सही रणनीति और लगन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है।” प्रेरणा प्रणय की यह सफलता की कहानी साबित करती है कि यदि इरादे मजबूत हों, तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं होता।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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