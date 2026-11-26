Preamble of Indian Constitution : आज संविधान दिवस पर पढ़ें भारतीय संविधान की प्रस्तावना
Preamble of Indian Constitution download pdf : हर साल की तरह आज 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस के अवसर पर सरकारी कार्यालयों, स्कूल कॉलेजों समेत विभिन्न जगहों पर प्रस्तावना पढ़ी जा रही है।
Preamble of Indian Constitution download pdf : हर साल की तरह आज 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस के अवसर पर सरकारी कार्यालयों, स्कूल कॉलेजों समेत विभिन्न जगहों पर प्रस्तावना पढ़ी जा रही है। इसके जरिए संविधान के मूल्यों को दोहराया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने संविधान दिवस पर आज नागरिकों के लिए 23 भाषाओं में संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन पाठ की व्यवस्था की है ताकि देश की जनता उसमें निहित आदर्शों एवं मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दोहरा सकें। संसदीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया था। इसी की याद में 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है।
संविधान की प्रस्तावना इसकी आत्मा है। प्रस्तावना से मतलब है कि भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं, उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिये राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। प्रस्तावना नागरिकों को आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। बंधुत्व का उद्देश्य सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद तथा भाषावाद जैसी बाधाओं को दूर करना है।
संविधान की प्रस्तावना ( Constitution Preamble ) इस प्रकार है -
हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की और एकता अखंडता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई० "मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हज़ार छह विक्रमी को एतद संविधान को अंगीकृत, अधिनियिमत और आत्मार्पित करते हैं।''
आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के शासन में आपातकाल के वक्त जब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवाद', 'पंथनिरपेक्ष' और 'राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये शब्द पहले नहीं थे।
संविधान में शामिल संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र शब्द भारत की प्रकृति के बारे में और न्याय, स्वतंत्रता व समानता शब्द भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के बारे में बताते हैं।
संविधान दिवस पर 23 भाषाओं में प्रस्तावना के ऑनलाइन पाठ की व्यवस्था
mygov.in पर जाकर करें प्रस्तावना का पाठ
मंत्रालय ने mygov.in के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन पाठ की सुविधा उपलब्ध करायी है। इसमें 22 अनुसूचित भाषाओं और अंग्रेजी सहित कुल 23 भाषाओं में प्रस्तावना पढ़ी जा सकेगी। इसमें भाग लेने वाले लोगों को प्रमाणपत्र भी मिलेगा, जिसे वे सोशल मीडिया पर साझा कर सकेंगे।
मंत्रालय के अनुसार इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संगठनों की ओर से प्रस्तावना का सामूहिक पाठ, संगोष्ठियां, वेबिनार, प्रश्नोत्तरी, निबंध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, पोस्टर निर्माण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
शैक्षणिक संस्थानों को विशेष प्रार्थना सभाओं, चर्चाओं और प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को संविधान के निर्माण, उसकी प्रमुख विशेषताओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसके महत्व की जानकारी मिल सके।
संसदीय कार्य मंत्रालय ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों से संविधान दिवस के कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लेने और संविधान के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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