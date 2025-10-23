Pre board: छठ पूजा के बाद नवंबर से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा

संक्षेप: Pre board exams 2025: निजी स्कूलों में पूजा उत्सव के बाद 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारी जोर पकड़ेगी। नवंबर और दिसंबर में प्री बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। इसकी शुरुआत नवंबर के दूसरे सप्ताह से हो जाएगी।

Pre board exams 2025: राजधानी के निजी स्कूलों में पूजा उत्सव के बाद 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारी जोर पकड़ेगी। अधिकांश स्कूलों में नवंबर और दिसंबर में प्री बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। इसकी शुरुआत नवंबर के दूसरे सप्ताह से हो जाएगी।

डीपीएस रांची, जेवीएम श्यामली, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, डीएवी ग्रुप, सरला बिरला पब्लिक स्कूल, कैरली स्कूल, गुरुनानक स्कूल सहित अन्य स्कूलों में प्री बोर्ड को लेकर छठ पूजा के बाद तैयारी शुरू होगी। डीपीएस रांची में नवंबर 15 के बाद परीक्षा ली जाएगी। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में नवंबर के दूसरे सप्ताह में परीक्षा शुरू होगी। संभव तौर पर 17 नवंबर से परीक्षा होगी।

सरला बिरला स्कूल में 24 नवंबर और कैरली स्कूल धुर्वा में 29 नवंबर से परीक्षा शुरू होगी। गुरुनानक स्कूल में नवंबर के आखिरी सप्ताह में परीक्षा होगी। जेवीएम श्यामली में 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा दिसंबर में और 10वीं की परीक्षा जनवरी में ली जाएगी। संत जेवियर्स स्कूल डोरंडा और संत फ्रांसिस हरमू और संत फ्रांसिस स्कूल हरमू में जनवरी में प्री बोर्ड परीक्षा होगी।

कई स्कूलों में होगी दो प्री बोर्ड परीक्षा: डीपीएस रांची, एसआर डीएवी पुंदाग, कैरली स्कूल, गुरुनानक स्कूल, सरला बिरला स्कूल सहित कई स्कूलों में दो प्री बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। डीपीएस रांची की प्राचार्या डॉ जया चौहान ने कहा कि दो प्री बोर्ड परीक्षा हमारे स्कूल में होगी। पहली परीक्षा नवंबर में और दूसरी दिसंबर में आयोजित होगी। सरला बिरला स्कूल की प्राचार्या मनीषा शर्मा ने बताया कि 24 नवंबर से ही परीक्षा होगी। इसके बाद परिणाम के आधार पर विशेष तैयारी के साथ दूसरी प्री बोर्ड परीक्षा दिसंबर में ली जाएगी।

सैंपल पेपर का होगा रिवीजन: प्री बोर्ड परीक्षा में एक प्रकार से बोर्ड द्वारा दिए गए सैंपल पेपर का रिवीजन होगा। बोर्ड ने इस वर्ष 6 माह पहले ही सैंपल पेपर जारी कर दिया था। डॉ जया चौहान ने बताया जिस सैंपल पेपर का अभ्यास कराया गया है, उसी आधार पर टेस्ट होगा। इसबार बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत योग्यता आधारित प्रश्नों का वेटेज 50 प्रतिशत किया है। इसमें एमसीक्यू प्रश्नों की संख्या भी बढ़ेगी।