आईएएस अधिकारी सौम्या पांडे के पति आईएएस डॉ. नितिन गौड़ हैं। नितिन गौड़ दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी पढ़ाई दिल्ली में ही हुई। वहीं से एमबीबीएस और एमडी किया।

यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन कई सारे लोग पहले ही अटेंप्ट में यूपीएससी क्रैक कर अपने सपने साकार कर लेते है। कुछ ऐसी ही कहानी है प्रयागराज की रहने वाली आईएएस सौम्या पांडे की, जो वो 2017 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वो उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण एवं आरएफसी पद पर सेवाएं दे रही हैं। इनकी यूपीएससी की जर्नी बेहद खास रही है। महज 8 से 10 महीनों की तैयारी में यूपीएससी ना सिर्फ क्रैक किया बल्कि देशभर में चौथा स्थान हासिल किया क्रैक किया। निजी जिंदगी की बात करें, तो ये शादीशुदा हैं और इनके पति भी एक आईएएस अधिकारी है। चलिए आज हम आपको इनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।

कौन हैं सौम्या पांडे सौम्या पांडे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1994 को हुआ है। बचपन से ही सौम्या पढ़ाई में तेज थीं। अपनी शुरूआती शिक्षा यहीं से की। उन्होंने दसवीं कक्षा में 98 प्रतिशत और 12वीं में 97.8 प्रतिशत अंक हासिल की थी। 12वीं के बाद सौम्या ने इलेक्ट्रिकल इंजीनयरिंग से ग्रेजुएशन पूरा किया। यहां भी वो गोल्ड मेडलिस्ट रहीं।

इसके तुरंत बाद सौम्या ने एक साल का गैप किया यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। एक साल की कमिटेड तैयारी के बाद सौम्या ने पहला अटेम्पट दिया और पहले ही प्रयास में टॉपर बनीं। यानी 10वीं, 12वीं और फिर ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी में भी उन्होंने टॉप किया।

कैसे की यूपीएससी की तैयारी इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और आठ-नौ महीने जमकर मेहनत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे रोजाना आठ घंटे पढ़ाई करती थीं। यूपीएससी की सीएसई की परीक्षा का पहला पड़ाव है प्रीलिम्स। वो बताती हैं कि इसके लिए एनसीईआरटी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है हैं। एनसीईआरटी के बाद ही स्टैंडर्ड बुक्स पर जाएं। इसके बाद जब आपको लगे की आपकी तैयारी का लेवल थोड़ा बढ़ा है, तो आप टेस्ट दें। इससे आपको कमियां भी पता चलता है और समय रहते कमियों को दूर करने में भी मदद मिलती है। वहीं, वो निबंध वाले पार्ट पर कहती हैं कि निबंध लिखने से पहले उसे फ्रेम जरूर कर लें। जीएस के लिए स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ें और तैयारी करें। यहां आप इंटरनेट ज्यादा मददगार साबित होता है। बता दें कि सौम्या का ऑप्शनल ज्योग्राफी था, इसकी तैयारी भी उन्होंने एनसीईआरटी की किताबों से की।

23 साल की उम्र में बनीं आईएएस अपनी इसी स्ट्रैटजी पर काम करते हुए सौम्या ने साल 2016 में मात्र 23 साल की उम्र में और अपने पहले ही अटेम्पट में सौम्या ने यूपीएससी सीएसई परीक्षा में टॉप किया था। इसके साथ ही चौथी रैंक के साथ वे टॉपर बनीं और अपना आईएएस बनने का सपना पूरा किया।

मिल चुका है सर्वश्रेष्‍ठ कलेक्‍टर का पुरस्‍कार सौम्या पांडेय कोरोना काल में भी खूब चर्चा में रहीं थीं। दरअसल, कोविड के दौरान वे अपनी 22 दिन की बेटी को लेकर ऑफिस काम निपटाने पहुंच गई थी। इसको लेकर भी लोगों ने उनकी काफी तारीफे की थीं। उन्‍होंने शिक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं की गुण्‍वत्‍ता सुधारने पर विशेष जोर दिया। लोक प्रशासन में उत्‍कृष्‍ट योगदान के लिए उन्‍हें 2020 में सर्वश्रेष्‍ठ कलेक्‍टर का पुरस्‍कार मिला।