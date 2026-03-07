Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

IAS की फैक्ट्री प्रयागराज में सन्नाटा, UPSC 2025 रिजल्ट के टॉप 500 में जगह नहीं, 4 होनहारों ने बचाई लाज

Mar 07, 2026 08:06 am ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, आदित्य सिंह, प्रयागराज, मुख्य संवाददाता
share Share
Follow Us on

संघ लोक सेवा आयोग के यूपीएससी दो हजार पच्चीस नतीजों में इस बार प्रयागराज से कोई भी अभ्यर्थी टॉप पांच सौ में जगह नहीं बना सका जिससे काफी मायूसी है।

IAS की फैक्ट्री प्रयागराज में सन्नाटा, UPSC 2025 रिजल्ट के टॉप 500 में जगह नहीं, 4 होनहारों ने बचाई लाज

देश की सबसे प्रतिष्ठित संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा 2024 में पूरे देश को टॉपर देने वाले शहर प्रयागराज में शुक्रवार को 2025 का अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद मायूसी छाई रही। सिविल सेवा परीक्षा 2024 में नैनी की शक्ति दुबे ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल कर प्रयागराज का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। शक्ति दुबे से पहले बाघम्बरी गद्दी अल्लापुर की रहने वाली स्मृति मिश्रा ने 2022 की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। उससे पहले हाशिमपुर रोड की रहने वाली सौम्या पांडेय ने अपने पहले ही प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा 2016 में देशभर में चौथा स्थान हासिल करके संगमनगरी की धाक जमाई थी। हालांकि इस साल के परिणाम में अभी तक किसी भी अभ्यर्थी को 500 के अंदर रैंक मिलने की जानकारी नहीं मिली है, इससे निराशा का माहौल है। परिणाम घोषित होने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावास से लेकर सलोरी, बघाड़ा, गोविंदपुर आदि डेलीगेसी में सन्नाटा पसरा रहा।

इविवि के छात्र आदित्य सिंह को मिली 508वीं रैंक

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के छात्र आदित्य सिंह को संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 508वीं रैंक मिली है। विभाग के शिक्षक डॉ. अतुल नारायण सिंह ने बताया कि आदित्य ने पिछले साल एमए किया है। दूसरे प्रयास में महज 23 साल की उम्र में चयन हो गया। आजमगढ़ के रहने वाले आदित्य ने पहले प्रयास में भी साक्षात्कार दिया था, लेकिन चयन नहीं हो सका था। कला एवं स्थापत्य के विद्यार्थी आदित्य ने प्रयागराज में ही रहकर तैयारी की है।

रेलवे अधिकारी की बहन का सिविल सेवा में चयन

सिविल सेवा परीक्षा 2025 में उत्तर मध्य रेलवे की अधिकारी मीनू त्यागी की बहन शिवानी त्यागी को भी 807वीं रैंक मिली है। हापुड़ की रहने वाली शिवानी ने प्रयागराज में अपनी बहन के घर रहकर तैयारी की है। इनके पिता हृदेश त्यागी का ट्रांसपोर्ट का व्यापार हैं। एक भाई रेलवे पुलिस में है जबकि दूसरे भाई ट्रांसपोर्ट का व्यापार संभालते हैं। शिवानी का यह आखिरी मौका था। मीनू के पति राहुल सिंह भी रेलवे में अधिकारी हैं।

ये भी पढ़ें:UPSC में मेरठ के 5 होनहारों को सफलता, क्लर्क की बेटी प्राची ने किया कमाल
ये भी पढ़ें:यूपीएससी रिजल्ट में बिहार का जलवा, कितने अभ्यर्थी सफल, यहां देखें लिस्ट
ये भी पढ़ें:UPSC में गोरखपुर-बस्ती के होनहार चमके, सिद्धार्थनगर के पुरु को 86वीं रैंक मिली

अतुल को पांचवें प्रयास में 697 रैंक

दारागंज के रहने वाले अतुल सिंह को पांचवें प्रयास में 697वीं रैंक मिली है। वह वर्तमान में जौनपुर की सदर तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। कोरांव के उल्दा गांव निवासी अतुल के पिता जितेन्द्र प्रताप सिंह समाज कल्याण विभाग कौशाम्बी में लेखाकार के पद पर कार्यरत हैं और मां अर्चना सिंह गांव में ही एक आंगनबाड़ी कार्यकत्री हैं। प्रारंभिक पढ़ाई कोरांव में करने के बाद स्कूली शिक्षा जगत तारन गोल्डेन जुबली स्कूल से की और उसके बाद कानपुर आईआईटी से 2019 में बीटेक किया। बीटेक पूरा करने के बाद पीसीएस 2019 में ही पहले प्रयास में नायब तहसीलदार के पद पर चयन हो गया। हालांकि वह नौकरी के साथ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुटे रहे। बहन आकांक्षा सिंह ने इसी साल एमबीबीएस पूरा किया है।

पांचवें प्रयास में निवेदिता को मिली सफलता

सिविल लाइंस की रहने वाली निवेदिता चंद्रा ने पांचवें प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा-2025 में 855वीं रैंक हासिल की है। गर्ल्स हाईस्कूल एंड कॉलेज से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद बीआईटी रांची से बीटेक करने वाली निवेदिता का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2021 में डिप्टी एसपी पद पर हुआ था। सिविल सेवा परीक्षा-2023 में उन्हें 1008वीं रैंक मिली थी और उनका चयन इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस (ट्रैफिक) में हुआ था। हालांकि वह अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं थी और फिर से परीक्षा देने का निर्णय लिया। इस साल अपने पांचवें प्रयास में उन्होंने 855वीं रैंक हासिल की है। निवेदिता के पिता दीनानाथ समाज कल्याण अधिकारी रह चुके हैं। उनकी मां पूनम कुमारी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में शिक्षिका हैं और वर्तमान में बहरिया ब्लॉक में तैनात हैं। निवेदिता अपनी उपलब्धि का श्रेय मां-पिता के मार्गदर्शन और भाई मिलिंद के सहयोग को देती हैं।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

और पढ़ें
UPSC
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।