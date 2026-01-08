Pravasi Bharatiya Divas : जानें क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्या है महत्व और इतिहास

संक्षेप: Pravasi Bharatiya Divas 2026: हर वर्ष 9 जनवरी का दिन भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत सरकार इस अवसर पर प्रवासी भारतीयों के सम्मान में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन करती है।

Pravasi Bharatiya Divas 2026: हर वर्ष 9 जनवरी का दिन भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत सरकार इस अवसर पर प्रवासी भारतीयों के सम्मान में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन करती है। इस वर्ष 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो भारतीय प्रवासियों से जुड़ने और प्रवासियों व देशवासियों को एक-दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। हर साल प्रवासी भारतीय दिवस किसी न किसी थीम पर आयोजित होता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की थी और यहां आकर देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए गांधी जी के भारत आगमन की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर चुना गया। प्रवासी दिवस पर उन भारतीयों को सम्मानित किया जाता है जाता है जिन्होंने अपने- अपने क्षेत्र में विदेश में विशेष उपलब्धि हासिल कर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। वर्ष 2003 से प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई लेकिन वर्ष 2015 में इसे संशोधित किया गया और हर दो वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया।

भारत को अपने विदेशों में रह रहे विशाल समुदाय से जोड़ने तथा उनके ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशल को एक साझा मंच पर लाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन विदेश मंत्रालय की ओर से 2003 से हर वर्ष आयोजित किया जाता है।

प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्‍य - प्रवासी भारतीय को देशवासियों के साथ बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना जिससे प्रवासी भारतीयों का एक नेटवर्क बन सके।

- भारतीय युवाओं को प्रवासी भारतीय से जोड़ना।

- निवेश के अवसर को बढ़ाना भी एक मुख्य उद्देश्य है।