Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Pravasi Bharatiya Divas speech 2026 : nri day date history pbd theme quotes prawasi diwas
Pravasi Bharatiya Divas : जानें क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्या है महत्व और इतिहास

Pravasi Bharatiya Divas : जानें क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्या है महत्व और इतिहास

संक्षेप:

Pravasi Bharatiya Divas 2026: हर वर्ष 9 जनवरी का दिन भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत सरकार इस अवसर पर प्रवासी भारतीयों के सम्मान में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन करती है।

Jan 08, 2026 01:00 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Pravasi Bharatiya Divas 2026: हर वर्ष 9 जनवरी का दिन भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत सरकार इस अवसर पर प्रवासी भारतीयों के सम्मान में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन करती है। इस वर्ष 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो भारतीय प्रवासियों से जुड़ने और प्रवासियों व देशवासियों को एक-दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। हर साल प्रवासी भारतीय दिवस किसी न किसी थीम पर आयोजित होता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस

दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की थी और यहां आकर देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए गांधी जी के भारत आगमन की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर चुना गया। प्रवासी दिवस पर उन भारतीयों को सम्मानित किया जाता है जाता है जिन्होंने अपने- अपने क्षेत्र में विदेश में विशेष उपलब्धि हासिल कर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। वर्ष 2003 से प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई लेकिन वर्ष 2015 में इसे संशोधित किया गया और हर दो वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया।

भारत को अपने विदेशों में रह रहे विशाल समुदाय से जोड़ने तथा उनके ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशल को एक साझा मंच पर लाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन विदेश मंत्रालय की ओर से 2003 से हर वर्ष आयोजित किया जाता है।

प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्‍य

- प्रवासी भारतीय को देशवासियों के साथ बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना जिससे प्रवासी भारतीयों का एक नेटवर्क बन सके।

- भारतीय युवाओं को प्रवासी भारतीय से जोड़ना।

- निवेश के अवसर को बढ़ाना भी एक मुख्य उद्देश्य है।

- प्रवासी भारतीय समुदाय आसानी से लाभकारी गतिविधियों के लिए सरकार और देश के नागरिकों से जुड़ सकें।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Education News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।