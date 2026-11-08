नौकरी के साथ की तैयारी, बिना कोचिंग यूपी पीसीएस में 20वीं रैंक हासिल कर बनीं SDM, कौन हैं प्रतीक्षा त्रिपाठी

प्रतीक्षा त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की लहरपुर तहसील के दुगाना गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता शिक्षक रहे हैं और अब रिटायर हो चुके हैं। सात भाई-बहनों वाले परिवार में प्रतीक्षा पांच बहनों और दो भाइयों में सबसे छोटी हैं।

युवाओं के बीच आईएएस, पीसीएस बनने का काफी क्रेज है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई ऐसे युवा हैं, जो लाखों की नौकरी छोड़कर सिविल सर्विस में आए हैं। इतना ही नहीं कई तो सरकारी और प्राइवेट नौकरी के साथ-साथ प्रसाशनिक अधिकारी बनने की तैयारी करते हैं। एक ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रहने वाली प्रतीक्षा त्रिपाठी की। इन्होंने 2022 की यूपी पीसीएस की परीक्षा में 20वीं रैंक हासिल कर अपना लोहा मनवाया। लेकिन यह सफलता उन्होंने नौकरी करते हुए हासिल की। ऐसे में इनकी कहानी यह बतताी है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत करने का जज्बा हो, तो नौकरी के साथ भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। वन विभाग में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर (RFO) की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने बिना किसी कोचिंग के यूपी पीसीएस परीक्षा पास की। चलिए इनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।

सीतापुर के छोटे से गांव से शुरू हुआ सफर प्रतीक्षा त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की लहरपुर तहसील के दुगाना गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता शिक्षक रहे हैं और अब रिटायर हो चुके हैं। सात भाई-बहनों वाले परिवार में प्रतीक्षा पांच बहनों और दो भाइयों में सबसे छोटी हैं। मध्यमवर्गीय परिवार में पली-बढ़ीं प्रतीक्षा बचपन से ही पढ़ाई में होनहार थीं। उनका सपना शुरू से ही प्रशासनिक अधिकारी बनने का था।

शुरुआती पढ़ाई प्रतीक्षा की शुरुआती पढ़ाई कक्षा एक से आठवीं तक श्री चंद्रभाल सरस्वती शिशु मंदिर, दुगाना में हुई। खास बात यह थी कि इसी स्कूल में उनके पिता भी नौकरी करते थे। आठवीं के बाद उन्होंने लहरपुर के जुगुल किशोर इंटर कॉलेज से हाईस्कूल और लखनऊ के बाल निकुंज इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की।

बीएससी में किया टॉप, राज्यपाल ने किया सम्मानित स्कूली शिक्षा के बाद प्रतीक्षा ने सीतापुर के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की। साल 2016 में उन्होंने बीएससी में टॉप किया। उनकी इस उपलब्धि के लिए राज्यपाल राम नाईक ने उन्हें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया था। इसके बाद उन्होंने फर्रुखाबाद से एमएससी की पढ़ाई पूरी की।

नौकरी के साथ जारी रखी यूपी पीसीएस की तैयारी प्रतीक्षा ने प्रशासनिक सेवा में जाने का अपना सपना नहीं छोड़ा। साल 2020 में उनका चयन वन विभाग में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (RFO) के पद पर हुआ। सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी उन्होंने यूपी पीसीएस की तैयारी जारी रखी। दिन में वन विभाग की जिम्मेदारियां निभातीं और रात में प्रतियोगी परीक्षा की पढ़ाई करती थीं।

खास बात यह है कि प्रतीक्षा ने बिना कोचिंग यूपी पीसीएस की तैयारी की। अपनी तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी, लगातार अभ्यास और समय का सही इस्तेमाल किया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। UPPCS 2022 के फाइनल रिजल्ट में प्रतीक्षा ने 20वीं रैंक हासिल की और डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम के पद के लिए चयनित हुईं।

पति भी हैं एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी की शादी मधुसूदन गुप्ता से हुई है। उनके पति भी पेशे से एसडीएम हैं। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके हैं और शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद (परशुरामपुर) तहसील में कार्यरत हैं।