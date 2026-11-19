लेखपाल पिता की बेटी बनीं नायब तहसीलदार, हिंदी मीडियम से यूपी पीसीएस में हासिल की 16वीं रैंक
हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बड़ी प्रेरणा। अलीगढ़ की प्रतीक्षा कटारा ने अपने लेखपाल पिता का सपना पूरा करते हुए दूसरे प्रयास में 16वीं रैंक हासिल की और नायब तहसीलदार बनीं।
अक्सर सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रों के मन में यह डर रहता है कि बिना अंग्रेजी के बड़ी प्रशासनिक सफलता पाना मुश्किल है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की रहने वाली प्रतीक्षा कटारा ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिखाया है। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्रतीक्षा ने न केवल हिंदी माध्यम से तैयारी करते हुए UPPSC PCS 2022 की नायब तहसीलदार मेरिट लिस्ट में 16वीं रैंक हासिल की, बल्कि अपने पिता के वर्षों पुराने सपने को भी हकीकत में बदल दिया।
लेखपाल पिता का सपना बना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य
प्रतीक्षा कटारा के पिता उत्तर प्रदेश सरकार में लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं। तहसील में काम करते हुए उनका हमेशा से यह सपना था कि उनकी बेटी भी तहसील प्रशासन में एक उच्च अधिकारी का पद हासिल करे। शुरुआती दिनों में प्रतीक्षा को सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस और इसकी कठिन प्रक्रिया देखकर थोड़ा डर लगता था। लेकिन पिता के विश्वास और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने धीरे-धीरे इस डर को आत्मविश्वास में बदल लिया।
दोस्त की सलाह ने बदली दिशा, फरवरी 2021 में शुरू की तैयारी
सिविल सेवा में जाने का फैसला प्रतीक्षा के लिए आसान नहीं था। इसी दौरान उनके एक दोस्त ने उन्हें प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। दोस्त की सलाह को गंभीरता से लेते हुए प्रतीक्षा ने फरवरी 2021 में अलीगढ़ के ही सिविल सर्विसेज मार्गदर्शिका संस्थान में दाखिला लिया और व्यवस्थित तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। यहीं से उनके अधिकारी बनने के सफर की असली नींव पड़ी।
साइंस ग्रेजुएट होकर भी हिंदी मीडियम और भूगोल से पाई सफलता
पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो प्रतीक्षा के पास बीएससी (जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री) के साथ-साथ D.El.Ed की डिग्री भी है। साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होने के बावजूद उन्होंने यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए हिंदी माध्यम को चुना और भूगोल को अपना वैकल्पिक विषय बनाया। लगातार पढ़ाई, सही मार्गदर्शन और नियमित उत्तर लेखन के अभ्यास से उन्होंने अपनी तैयारी को धार दी।
नायब तहसीलदार बनने का शानदार सफर
प्रतीक्षा की लगन आखिरकार रंग लाई और 7 अप्रैल 2023 को घोषित हुए UPPSC PCS 2022 के परिणाम में उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में नायब तहसीलदार (कार्यकारी मजिस्ट्रेट) पद की लिस्ट में 16वीं रैंक प्राप्त की। प्रतीक्षा की यह यात्रा हर उस छात्र के लिए मिसाल है जो सीमित संसाधनों और अपनी मातृभाषा में बड़े सपने देखने का साहस रखता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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