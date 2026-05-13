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Prateek Yadav Education: लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, लंदन से MBA, कितने पढ़े लिखे थे प्रतीक यादव

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Prateek Yadav Education: सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। प्रतीक राजनीति से दूर रहे और अपनी जमीन खुद तैयार की। फिटनेस और बिजनेस की दुनिया में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई।

Prateek Yadav Education: लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, लंदन से MBA, कितने पढ़े लिखे थे प्रतीक यादव

Prateek Yadav Education Qualification : उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया है। वे मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव काफी समय से फेफड़ों से जुड़ी बीमारी से परेशान थे। उनके फेफड़ों में खून का थक्का होने का इलाज चल रहा था। हालांकि वे सियासत से दूर रहें और फिटनेस, बिजनेस और पढ़ाई-लिखाई में उन्होंने अलग पहचान बनाई है। वे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे लेकिन उन्होंने खुद को राजनीतिक मंचों से दूर रखा। कभी सक्रिय राजनीति में आने की कोशिश नहीं की। जानते हैं कि प्रतीक यादव क्या करते थे और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है।

शुरुआती पढ़ाई और ग्रेजुएशन

प्रतीक यादव का जन्‍म 7 जुलाई 1987 को हुआ था। प्रतीक की शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के मशहूर सिटी मंटेसरी स्‍कूल से हुई। शुरुआत से ही उनका रुझान फिटनेस की तरफ ज्यादा था। शुरुआती पढ़ाई के बाद प्रतीक यादव ने लखनऊ विश्वविद्यालय में बी.कॉम में दाखिला लिया। कॉलेज के दौरान उन्होंने कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पर फोकस किया। फिर यहीं से उन्होंने बिजनेस और हेल्थ इंडस्ट्री की ओर कदम बढ़ाया।

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लंदन से एमबीए की पढ़ाई

ग्रेजुएशन करने के बाद प्रतीक ने हायर एजुकेशन के लिए यूनाइटेड किंगडम चले गए। उन्होंने लंदन की लीडस यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की।

एनजीओ से जुड़े

प्रतीक यादव रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक्टिव थे। वे बेघर लोगों की मदद के लिए एक NGO भी चलाते थे। इसके साथ ही वे जीव एश्‍वर्य फाउंडेशन (Jeev Aashraya Foundation)नाम की संस्था से जुड़े थे, जो पशु कल्याण के लिए काम करती थी।

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फिटनेस फ्रीक थे प्रतीक

प्रतीक यादव फिटनेस फ्रीक थे। वह अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर अपनी जिम रूटीन से जुड़ी पोस्ट शेयर करते थे। उन्‍होंने 2012 में विश्व की प्रतिष्ठित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इयर का खिताब भी जाता था।

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अपर्णा यादव से शादी के बाद बढ़ी चर्चा

प्रतीक यादव ने दिसंबर 2011 में अपर्णा यादव संग विवाह किया था।अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय रहीं और बाद में भाजपा में शामिल हो गईं। शादी के बाद प्रतीक यादव का नाम मीडिया में अधिक चर्चा में आने लगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को राजनीति से दूर ही रखा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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