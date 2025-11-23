दूरदर्शन में काम करने का शानदार मौका, कॉपी एडिटर समेत कई पदों पर भर्ती; आयु सीमा 50 तक

संक्षेप: prasar bharati recruitment 2025 : प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्र हैदराबाद ने ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट, कॉपी एडिटर्स और अन्य पदों के लिए भर्ती शुरू की है। बिना आवेदन शुल्क के 15 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करें।

prasar bharati recruitment 2025 : सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी! दूरदर्शन केंद्र हैदराबाद (प्रसार भारती) ने ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट, कॉपी एडिटर और अन्य पदों के लिए आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवार 15 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है, जिससे नौकरी ढूंढ रहे अभ्यर्थियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।

भर्ती में तेलुगु समाचार पाठक, उर्दू समाचार पाठक, वीडियो संपादक (तेलुगु और उर्दू), सहायक समाचार संपादक (तेलुगु और उर्दू), कॉपी संपादक (तेलुगु और उर्दू), सहायक वेबसाइट संपादक (तेलुगु और उर्दू) और प्रसारण सहायक जैसे पद शामिल हैं। इन पदों पर प्रतिदिन भुगतान के आधार पर नियुक्ति होगी, जिसमें 1500 रुपये से 2400 रुपये प्रति दिन तक का मानदेय तय किया गया है। भले ही पदों की कुल संख्या घोषित नहीं की गई है, लेकिन इन भूमिकाओं को मीडिया सेक्टर में प्रतिष्ठित और करियर-बूस्टिंग माना जाता है।

आयु सीमा 50 साल तक अभ्यर्थियों के पास स्नातक या डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य है और आवेदन के लिए आयु सीमा 21 से 50 वर्ष तय की गई है। नियमों के आधार पर आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है, इसलिए उम्मीदवारों को देर किए बिना आवेदन करना चाहिए।

क्या है चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा (MCQ या वर्णनात्मक), इंटरव्यू, स्क्रीन टेस्ट/ऑडिशन, वॉयस टेस्ट, कंप्यूटर-आधारित परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन और एडिटिंग सॉफ़्टवेयर टेस्ट जैसे कई चरणों को शामिल किया जा सकता है। अंतिम चयन तकनीकी कौशल, व्यक्तित्व और प्रसारण दक्षता के आधार पर होगा।

उम्मीदवार निर्धारित आवेदन प्रपत्र के साथ शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पता प्रमाण और यदि हो तो अनुभव प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन स्पीड पोस्ट, हाथ से जमा, ऑनलाइन फॉर्म या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पोस्टल डिले के लिए RNU जिम्मेदार नहीं होगा। उम्मीदवार चाहें तो विस्तृत CV भी संलग्न कर सकते हैं, लेकिन निर्धारित फॉर्म (Annexure I-A) जमा करना अनिवार्य है।