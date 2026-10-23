IIT के बाद अमेरिका से किया MBA, 6 साल बाद छोड़ी एप्पल की नौकरी, अब AI से करेंगी जैसी माइग्रेन जैसी बीमारियों की पहचान

हर आईआईटीएन का सपना होता है कि वह दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी में काम करे। भारतीय मूल की प्रणीता पुजारी ने भी ऐसा ही किया। आईआईटी कानपुर से पढ़ाई करने के बाद अमेरिका में एमबीए किया। फिर उन्होंने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के साथ अपने करियर की शुरुआत की

हर आईआईटीएन का सपना होता है कि वह दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी में काम करे। भारतीय मूल की प्रणीता पुजारी ने भी ऐसा ही किया। आईआईटी कानपुर से पढ़ाई करने के बाद अमेरिका में एमबीए किया। फिर उन्होंने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद एप्पल जैसी दुनिया की बड़ी टेक कंपनी में काम किया। यहां वो एप्पल वॉच की वर्ल्डवाइड प्रोडक्ट प्लानिंग टीम में नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रही थीं, लेकिन 6 साल नौकरी के बाद इसे छोड़ दिया और अपना स्टार्टअप शुरू किया है। बता दें कि एप्पल की यह स्मार्टवॉच लोगों को अपनी सेहत और फिटनेस का ध्यान रखने में मदद करती है। लेकिन प्रणीता पुजारी ने अब अपने नए स्टार्टअप यूनिक ह्यूमन (UniqueHuman) के जरिए हेल्थकेयर फील्ड में इससे एक कदम आगे बढ़ना चाहती हैं। बता दें कि वो यूनिक ह्यूमन नाम के AI आधारित हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म के जरिए माइग्रेन और दूसरी लंबी बीमारियों से जूझ रहे लोगों की मदद करना चाहती हैं। बताया जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए माइग्रेन जैसी कई बीमारियों के लक्षण को पहचाना जा सकता है। चलिए जानते हैं कि कौन हैं प्रणीता पुजारी और क्या है उनका नया स्टार्टअप।

कौन हैं प्रणीता पुजारी? प्रणीता पुजारी एक इंजीनियर और प्रोडक्ट लीडर हैं। उन्होंने IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद वह अमेरिका चली गईं और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया। उन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल और ब्रिटेन के एक उपभोक्ता संगठन में बिहेवियरल साइंस रिसर्च से जुड़ा काम भी किया।

फ्लिपकार्ट से की करियर की शुरुआत प्रणीता ने अपने करियर की शुरुआत फ्लिपकार्ट से की थी। उन्होंने 2014 से 2017 तक यहां काम किया। इस दौरान वह कैटेगरी मैनेजमेंट, प्राइसिंग एल्गोरिदम और प्रोडक्ट ग्रोथ जैसे कामों से जुड़ी रहीं। इसके बाद उन्होंने अमेजॉन में सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में काम किया।

जुलाई 2019 में प्रणीता ने एप्पल जॉइन किया। यहां उन्होंने पहले आईफोन की प्रोडक्ट प्लानिंग पर काम किया और बाद में एप्पल वॉट की वर्ल्डवाइड प्रोडक्ट प्लानिंग टीम का नेतृत्व किया। अप्रैल 2025 तक वह कंपनी में रहीं। इसके बाद उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया।

नौकरी छोड़ क्यों शुरू किया ये स्टार्टअप यूनिक ह्यूमन एक एआई आधारित हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म है। हेल्थकेयर के क्षेत्र में आने का फैसला प्रणीता के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी से जुड़ा नहीं था, बल्कि इसके पीछे उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। वह खुद माइग्रेन की समस्या से जूझ चुकी हैं। इसके अलावा, उन्होंने करीब 10 साल तक अपनी मां के लंबे समय से चले आ रहे दर्द को संभालने में मदद की। इन अनुभवों ने उन्हें यह स्टार्टअप शुरू करने का आईडिा दिया।

बता दें कि यूनिक ह्यूमन के जरिए प्रणीता लोगों को हेल्थ से जुड़ी जानकारियों का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करना चाहती हैं। आमतौर पर स्मार्टवॉच और हेल्थ ऐप्स कदमों की संख्या, हार्ट रेट और नींद जैसी चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन यह प्लेटफॉर्म इन जानकारियों से आगे बढ़कर काम करेगा। इसे माइग्रेन, फाइब्रोमायल्जिया, POTS (खड़े होने पर दिल की धड़कन असामान्य रूप से बढ़ने वाली स्थिति) और लॉन्ग कोविड जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए एप्पल वॉच, औरा रिंग (Oura Ring) और Garmin जैसे डिवाइस से मिलने वाले डेटा के साथ मेडिकल रिकॉर्ड, लैब रिपोर्ट और लक्षणों से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल किया जाएगा।

AI असिस्टेंट Niq कैसे करेगा मदद? बता दें कि UniqueHuman में Niq नाम का AI असिस्टेंट है। यह यूजर की सेहत से जुड़ी जानकारी को समझकर यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि बीमारी के लक्षण किन वजहों से बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, माइग्रेन के मरीज के मामले में यह नींद की कमी, तनाव, पानी की कमी, दवाओं या पीरियड्स का माइग्रेन से कोई संबंध है या नहीं, यह समझने में मदद कर सकता है।