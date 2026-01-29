पीएम यशस्वी योजना: छात्रों को मिलती है 1.5 लाख रुपये की स्कॉलरशिप, जानें पात्रता

संक्षेप: केंद्र सरकार प्रधानमंत्री यशस्वी योजना चला रही है, जिसमें छात्रों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा जाएगा, जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई आसानी से पूरी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या है प्रधानमंत्री यशस्वी योजना और इस योजना के तहत किन छात्रों को और कितनी आर्थिक मदद मिलती है।

पैसों की कमी की वजह से अगर आपकी पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं, तो केंद्र सरकार की एक योजना आपकी समस्या को दूर कर सकती है और आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। दरअसल, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री यशस्वी योजना चला रही है, जिसमें छात्रों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा जाएगा, जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई आसानी से पूरी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या है प्रधानमंत्री यशस्वी योजना और इस योजना के तहत किन छात्रों को और कितनी आर्थिक मदद मिलती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है प्रधानमंत्री यशस्वी योजना

यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर चलाई जा रही है। इस योजना के तहत ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े (EBC) और विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों (DNT) के नौंवी से 12वीं के छात्रों को स्कॉरशिप प्रदान की जाती है। इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत नौवीं और 10वीं के लिए 75000 रुपये और कक्षा 11वीं-12वीं के लिए 1.5 लाख रुपये सालाना मिलता है। इसमें स्कूल और हॉस्टल फीस शामिल है। इस योजना के तहत डीबीटी मोड के जरिए सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसे दिए जाएंगे। यह योजना PM युवा अचीवर्स स्कॉलरशिप अवॉर्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया फॉर OBC और अन्य (PM-यशस्वी) के तहत एक सब-स्कीम हैष इस योजना का उद्देश्य इन कैटेगरी के मेधावी छात्रों को प्रीमियम एजुकेशन देना है।

योजना के 5 कंपोनेंट

बताते चलें कि इस योजना के भी 5 कंपोनेंट हैं। ये कंपोनेंट हैं - प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन स्कीम, टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन स्कीम और हॉस्टल निर्माण। इन कंपोनेंट्स में अलग-अलग स्तर पर आर्थिक मदद दी जाती है। टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम में छात्रों को 125000 रुपये तक स्कॉलरशिप दी जाती है।

प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप इस योजना के तहत 4000 रुपये साल में मिलते हैं।

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ग्रुप-1 में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के प्रोफेशनल कोर्स के लिए कुल 20 हजार रुपए स्कॉलरशिप मिलती है।

ग्रुप-2 में दूसरे प्रोफेशनल कोर्स, डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के लिए कुल 13 हजार रुपए मिलता है।

ग्रुप-3 में ऊपर के दोनों ग्रुप में नहीं आने वाले ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए कुल 8 हजार रुपए मिलते हैं।

ग्रुप 4 में 10वीं के बाद नॉन डिग्री कोर्स के लिए कुल 5000 रुपए मिलते हैं।

टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन 9वीं और 10वीं के छात्रों को 75000 रुपये मिलते है।

11वीं-12वीं के छात्रों को 125000 रुपये मिलते हैं।

पात्रता - इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

- परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा न हो।

- लाभार्थी OBC, EBC या DNT कैटेगरी ( जो SC/ST में कवर न हों) से होना चाहिए

- अगर कोई अन्य स्कॉलरशिप ली जा रही है तो कोई एक छोड़नी होगी

- एक ही कोर्स दोबारा करने पर स्कॅालरशिप नहीं मिलेगी

- माता-पिता या अभिभावक के दो बच्चों को ही यह स्कॉलरशिप मिलेगी

OBC/EBC/DNT छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।