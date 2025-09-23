PPU UG Admission 2025 registration starts today at ppup.ac.in know details here PPU UG Admission 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें डिटेल्स, Career Hindi News - Hindustan
Prachi लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 03:18 PM
PPU UG Admission 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना की ओर से आज 23 सितंबर, 2025 को पीपीयू यूजी एडमिशन 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार अंडरग्रैजुएट कोर्सेज के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे पीपीयू की आधिकारिक वेबसाइट ppup.ac.in के जरिए कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2025 तय की गई है। चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट 26 सितंबर 2025 को जारी की जाएगी। नामों की वैलिडेशन प्रक्रिया 26 सितंबर से 27 सितंबर, 2025 तक की जाएगी।

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने एडमिशन राउंड के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आवेदन कर सकते हैं, या वे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं जिन्हें पहले एडमिशन नहीं दिया गया था। साथ ही, जिन उम्मीदवारों का एनरोलमेंट पहले किसी कारणवश छूट गया है या जिनका नाम अभी तक किसी मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, वे अधिकतम 2 कॉलेजों का चयन कर सकते हैं।

स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने विषय एवं कॉलेज में सीटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 2 कॉलेजों का चयन करें। यदि विद्यार्थी कॉलेज का चयन नहीं करते हैं, तो उनका चयन किसी भी कॉलेज की मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा।

PPU UG Admission 2025 Direct Apply Link

PPU UG Admission 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ppup.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए यूजी एडमिशन आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

PATLIPUTRA UNIVERSITY PPU Admissions
