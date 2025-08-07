PPU LLB Admission 2025 PPU applications for LLB Courses begins today PPU LLB Admission 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी एवं एलएलबी एडमिशन 2025 के लिए आवेदन शुरू, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़PPU LLB Admission 2025 PPU applications for LLB Courses begins today

PPU LLB Admission 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी एवं एलएलबी एडमिशन 2025 के लिए आवेदन शुरू

PPU LLB Admission 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी (पीपीयू) ने अपने 3-वर्षीय और 5-वर्षीय दोनों एलएलबी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल ppup.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 10:27 AM
share Share
Follow Us on
PPU LLB Admission 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी एवं एलएलबी एडमिशन 2025 के लिए आवेदन शुरू

PPU LLB Admission 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी (पीपीयू) ने अपने 3-वर्षीय और 5-वर्षीय दोनों एलएलबी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आज गुरुवार से यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल ppup.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2025 तय की गई है। उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार/संशोधन 19 अगस्त 2025 को कर सकते हैं।

पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 21 अगस्त को सफल और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की पहली मेरिट लिस्ट जारी करेगी। 3-वर्षीय और 5-वर्षीय दोनों एलएलबी कोर्सेज के लिए एडमिशन प्रक्रिया 25 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत आवेदन करें और सुनिश्चित करें कि अंतिम समय सीमा से बचने के लिए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट सही तरीके से जमा किए गए हों। पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आवेदन शुल्क-

जनरल, बीसी-1, बीसी-2 कैटेगरी के छात्रों को 1500 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। एससी और एसटी कैटेगरी के छात्रों को 1000 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

पात्रता मापदंड-

1. बीए.एलएलबी (5 वर्षीय कोर्स)- मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट/+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए न्यूनतम अंक - 45%, ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए - 42% और एससी एवं एसटी श्रेणी के छात्रों के लिए - 40%

2. एलएलबी (3 वर्षीय कोर्स):- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक परीक्षा न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए - 45%, ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए - 42% और एससी और एसटी श्रेणी के छात्रों के लिए - 40%।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Admissions PATLIPUTRA UNIVERSITY
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।