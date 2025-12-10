Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़PPC 2026 Who can participate in Pariksha Pe Charcha 2026 how to register
परीक्षा पे चर्चा के लिए कौन ले सकता है हिस्सा, जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन

परीक्षा पे चर्चा के लिए कौन ले सकता है हिस्सा, जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन

संक्षेप:

PPC 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कई सालों से हर साल परीक्षा पे चर्चा नामक कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। यह कार्यक्रम उन सभी छात्रों के लिए है जो परीक्षा से होने वाले तनाव से परेशान हैं और अपनी परेशानी का सॉल्यूशन खोज रहे हैं। साल 2026 के लिए इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

Dec 10, 2025 12:25 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share

साल 2026 में आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। यह प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जारी है। ऐसे में इच्छुक छात्र, पेरेंट्स और शिक्षक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें कि इस यह परीक्षा पे चर्चा का 9वां सीजन है। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह कार्यक्रम हर साल बोर्ड परीक्षाओं से पहले आयोजित किया जाता है। इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र, शिक्षक और अभिभावक से सीधे बात करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है परीक्षा पे चर्चा के लिए कौन-कौन हिस्सा ले सकता है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें।

क्या है रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख?

परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 11 जनवरी 2026 है। बता दें कि इसमें शामिल होने के लिए इच्छुकों को MyGov पोर्टल के जरिए अप्लाई करना होगा।

ये लोग ले सकते हैं हिस्सा

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए कक्षा 6 से 12 के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक और अभिभावक भी ले सकते हैं।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन
रीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए इच्छुकों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट- innovateindia1.mygov.in पर जाना होगा।

इसके बाद "Participate Now" वाले टैब पर क्लिक करें और अपनी कैटेगरी(छात्र/शिक्षक/अभिभावक श्रेणी ) को चुनें।

फिर यहां पूछी गई जरूरी जानकारी दर्ज करें। इसके बाद सबमिट करें।

इसके बाद फॉर्म जमा करने के बाद पुष्टि डाउनलोड करें।

सॉल्यूशन की खोज
बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कई सालों से हर साल परीक्षा पे चर्चा नामक कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। यह कार्यक्रम उन सभी छात्रों के लिए है जो परीक्षा से होने वाले तनाव से परेशान हैं और अपनी परेशानी का सॉल्यूशन खोज रहे हैं।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।