पावरग्रिड में निकली ट्रेनी इंजीनियर पदों पर भर्ती, आवेदन शुरू, GATE 2026 स्कोर से होगा चयन
ऐसे में इच्छुक और पात्र उम्मीदवार पावरग्रिड की ऑफिशिल वेबाइसट powergrid.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती अभियान के तहत कुल 33 पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 13 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर 2026 है।
POWERGRID Recruitment 2026: अगर आपने इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुके हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पावग्रिड ने ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में इच्छुक और पात्र उम्मीदवार पावरग्रिड की ऑफिशिल वेबाइसट powergrid.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती अभियान के तहत कुल 33 पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 13 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर 2026 है।
किस कंपनी में होगी भर्ती?
यह भर्ती पावरग्रिड की सहायक कंपनी पावर ग्रिड टेलीसर्विस लिमिटेड (PowerTel) के लिए की जा रही है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में ट्रेनी इंजीनियर के 33 पद भरे जाएंगे।
कैटेगरी के अनुसार पदों संख्या
कुल 33 रिक्तियों में अनारक्षित वर्ग के लिए 14, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL) के लिए 7, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 6, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 3 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 3 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (PwBD) के लिए क्षैतिज आरक्षण का भी प्रावधान है।
शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?
ट्रेनी इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में फुल टाइम BE, BTech या BSc Engineering की डिग्री होनी चाहिए। इसके समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के स्नातक में कम से कम 60 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष सीजीपीए (CGPA) होना अनिवार्य है।
इन विषयों के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन:
इलेक्ट्रॉनिक्स
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन
टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग
आवेदन करने के लिए यहां करें क्लिक-
https://careers.powergrid.in/recruitment-nextgen/h/login.aspx
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले POWERGRID की आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए Careers सेक्शन पर क्लिक करें।
- GATE 2026 के माध्यम से ट्रेनी इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) भर्ती का नोटिफिकेशन खोजें। नोटिफिकेशन पढ़ें और अपनी पात्रता जांच लें।
- इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लिक करें।
- GATE 2026 से जुड़ी जरूरी जानकारी, जैसे GATE एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
- आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारियां भरें।
- निर्धारित फॉर्मेट में अपनी फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करें।
- यदि आवेदन शुल्क लागू है, तो उसका भुगतान करें।
- आवेदन फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों को जांचने के बाद सबमिट कर दें।
- भविष्य के लिए भरे हुए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
GATE 2026 स्कोर जरूरी
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का GATE 2026 की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन (EC) परीक्षा में शामिल होना और उसे क्वालिफाई करना जरूरी है। GATE 2026 आयोजित करने वाली संस्था की ओर से घोषित क्वालिफाइंग मार्क्स को ही मान्य माना जाएगा।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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