JOBS: पावरग्रिड में नौकरी पाने का मौका, बिना लिखित परीक्षा GATE स्कोर से होगा चयन
पावरग्रिड ने GATE 2026 के जरिए इंजीनियर ट्रेनी के 319 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक अभ्यर्थी powergrid.in पर 18 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर देश की दिग्गज सरकारी कंपनियों (PSUs) में एक शानदार करियर की शुरुआत करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID) कंपनी ने इंजीनियर ट्रेनी के 319 पदों पर सीधी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन GATE 2026 के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 3 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे तक) तय की गई है।
ब्रांच-वाइज पदों की डिटेल्स और शैक्षणिक योग्यता
पावरग्रिड द्वारा कुल 319 रिक्तियों को तीन प्रमुख इंजीनियरिंग ब्रांचों में विभाजित किया गया है।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग: 250 पद
सिविल इंजीनियरिंग: 48 पद
कंप्यूटर साइंस: 21 पद
जरूरी योग्यता: अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय (इलेक्ट्रिकल, सिविल या कंप्यूटर साइंस/आईटी) में न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष CGPA के साथ फुलटाइण बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी अनिवार्य है।
आयु सीमा: उम्मीदवार की अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए (आयु की गणना 31 दिसंबर 2025 के आधार पर की जाएगी)। हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL) को 3 वर्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) को 5 वर्ष और दिव्यांग (PwD) उम्मीदवारों को 10 से 15 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया और वेतनमान
पावरग्रिड में इंजीनियर ट्रेनी के पद पर अभ्यर्थियों का चयन केवल एक परीक्षा पर निर्भर न होकर मूल्यांकन के आधार पर होगा।
GATE 2026 स्कोर का वेटेज: 85 प्रतिशत
ग्रुप डिस्कशन: 3 प्रतिशत
पर्सनल इंटरव्यू: 12 प्रतिशत
फाइनल मेरिट लिस्ट में स्थान पाने के बाद अभ्यर्थियों को कंपनी के तय मानकों के अनुसार मेडिकल टेस्ट भी पास करना होगा। चयनित इंजीनियरों को 40,000 रुपये से 1,40,000 रुपये के आकर्षक पे-स्केल पर रखा जाएगा। इसके अलावा कई तरह के भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी।
आवेदन शुल्क और आवेदन कैसे करें?
सामान्य, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को कोई शुल्क नहीं देना है।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार पावरग्रिड के आधिकारिक पोर्टल powergrid.in पर जाएं। इसके बाद 'Careers' सेक्शन में जाकर भर्ती लिंक खोलें। वहां अपने GATE 2026 का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर फॉर्म भरें और मांगे गए शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके फीस जमा कर फाइनल सबमिट कर लें। अंतिम समय की तकनीकी तंगी से बचने के लिए समय से पहले आवेदन पूरा कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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