बिहार में खुले 32 नए निजी पॉलिटेक्निक संस्थान, 7000 सीटें बढ़ीं
बिहार में इस साल 32 नए पॉलिटेक्निक संस्थान खुले हैं। इन संस्थानों के विभिन्न ट्रेड में 7000 से अधिक नामांकन क्षमता बढ़ गई है। चालू सत्र 2025-26 से इन संस्थानों में छात्र-छात्राओं का नामांकन होगा।
बिहार में इस साल 32 नए पॉलिटेक्निक संस्थान खुले हैं। इन संस्थानों के विभिन्न ट्रेड में सात हजार से अधिक नामांकन क्षमता बढ़ गई है। चालू सत्र 2025-26 से इन संस्थानों में छात्र-छात्राओं का नामांकन होगा। वर्तमान में राज्य में 46 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान हैं। इनमें नामांकन क्षमता 16 हजार 425 है। 73 निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन क्षमता बढ़कर लगभग 19 हजार हो गई है। इन संस्थानों में नामांकन दो तरह से होंगे। सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में जिस प्रतियोगिता परीक्षा से नामांकन होता है, उसी परीक्षा के आधार पर यहां नामांकन हो सकता है।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से नए पॉलिटेक्निक संस्थानों में कोर्स संचालन के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। राज्य में निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है। नए संस्थानों में सिविल, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सांइस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में नामांकन की अनुमति मिली है। राज्य में 32 नए पॉलिटेक्निक संस्थानों में सबसे अधिक 12 पटना में हैं।
इसके बाद गया जी में 7, नालंदा 2, वैशाली 2, पश्चिम चंपारण में 2 संस्थान खुले हैं। अररिया, सीवान, भागलपुर, मधेपुरा, भोजपुर, समस्तीपुर और लखीसराय में एक-एक नया पॉलिटेक्निक संस्थान खुला है।
इंजीनियरिंग में दाखिला 29 से
बिहार के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीसीईसीई (पीसीएम, पीसीएम ऑफ बीसीएमबी ग्रुप में शामिल) छात्रों के दूसरे चरण के नामांकन तिथि में बदलाव कर दिया गया है। बीसीईसीई ने दूसरे राउंड के नामांकन की नई तिथि जारी कर दी है। दाखिला 29 से 30 अगस्त तक होगा। आवंटन सूची जारी कर दी गई है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (डीसीईसीई-पीई)-2025 (लेटरल एंट्री) के तहत पॉलिटेक्निक (अभियांत्रिकी) पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए ऑनलाइन मॉप-अप काउंसिलिंग तीसरे राउंड का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, 14 अगस्त को प्रकाशित मॉप-अप राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को संशोधित करते हुए नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसके तहत उम्मीदवार 28 अगस्त से दो सितंबर तक अपने अकाउंट में लॉगिन कर आवंटन लेटर डाउनलोड कर सकेंगे।