ठंड-प्रदूषण का कहर; दिल्ली के स्कूलों में एयर प्यूरीफायर, पटना में बदला समय, UP का क्या हाल

संक्षेप: pollution winter school closure update : दिल्ली की जहरीली हवा के बीच सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों की सेहत को प्राथमिकता दी है, वहीं उत्तर भारत में ठंड और कोहरे से स्कूलों की पढ़ाई भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

pollution winter school closure update : दिल्ली से लेकर पटना और उत्तर प्रदेश तक मौसम और पर्यावरण ने स्कूलों की पढ़ाई को सीधा प्रभावित किया है। राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा बच्चों की सांसों पर भारी पड़ रही है, जिसके चलते सरकार को सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में एयर प्यूरीफायर लगाने का फैसला लेना पड़ा। वहीं बिहार की राजधानी पटना में गिरता तापमान और घना कोहरा बच्चों की सेहत के लिए खतरा बन गया है, जिससे स्कूलों की टाइमिंग सीमित कर दी गई है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और कम दृश्यता के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ा है या समय में बदलाव किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने पहले चरण में 10 हजार कक्षाओं में एयर प्यूरीफायर लगाने का फैसला किया है। इस योजना की घोषणा दिल्ली के शिक्षा मंत्री अशिष सूद ने 18 दिसंबर 2025 (गुरुवार) को की। अशिष सूद ने साफ कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्रदूषण की सजा नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 10 हजार कक्षाओं को कवर किया जाएगा और उसके बाद इसे दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों की हर कक्षा तक विस्तार दिया जाएगा। मंत्री ने कहा, “हम बच्चों की सांसों से कोई समझौता नहीं करते और न ही किसी को करने देंगे।”

अब तक यह बहस चलती रही है कि निजी स्कूलों में जहां पहले से एयर प्यूरीफायर लगे हैं, वहीं सरकारी स्कूलों के बच्चे प्रदूषण में पढ़ने को मजबूर हैं। सरकार का यह कदम बच्चों की सेहत और बराबरी की शिक्षा व्यवस्था की दिशा में अहम माना जा रहा है।

प्रदूषण के चलते स्कूलों में बदला पढ़ाई का तरीका दिल्ली ही नहीं, बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में भी प्रदूषण के चलते स्कूलों की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। दिल्ली में नर्सरी से कक्षा 5 तक केवल ऑनलाइन क्लास चल रही हैं। कक्षा 6 से 11 तक हाइब्रिड मोड है, जबकि कक्षा 10 और 12 की ऑफलाइन कक्षाएं जारी हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में सभी छात्रों को हाइब्रिड मोड का विकल्प दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं 2026 को देखते हुए कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए ऑफलाइन पढ़ाई जारी रखी गई है।

पटना में ठंड का कहर, स्कूलों की टाइमिंग बदली बिहार की राजधानी पटना में लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी है। 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही चलेंगे। डीएम डॉ. थियागराजन एस.एम. ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बच्चों की सेहत और सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि बोर्ड और प्री-बोर्ड परीक्षाओं को इस आदेश से छूट दी गई है।