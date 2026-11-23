JOBS: 12वीं पास के लिए पुलिस में निकली 3000 पदों पर नौकरी, 26 नवंबर से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन
पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देख रहे 12वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड ने 3,000 क्लास-3 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 26 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करें।
अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर ली है और पुलिस में शामिल होने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद शानदार अवसर आ गया है। गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड (GPRB) ने राज्य के पुलिस विभाग में क्लास-3 के कुल 3,000 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस बड़े भर्ती अभियान के तहत लोकरक्षक कैडर (कांस्टेबल) और तकनीकी कैडर (मोटर ट्रांसपोर्ट) में नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 26 नवंबर 2026 (दोपहर 2:00 बजे) से 16 दिसंबर 2026 (रात 11:59 बजे तक) गुजरात सरकार के आधिकारिक ओजस (OJAS) पोर्टल ojas.gujarat.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
पदों की डिटेल्स
गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड ने तीन अलग-अलग भर्ती नोटिफिकेशन के अंतर्गत इन पदों की डिटेल्स जारी की है। कुल 3,000 पदों में से 2,841 पद लोकरक्षक कैडर के लिए और 159 पद तकनीकी कैडर के लिए आरक्षित हैं।
अनआर्म्ड पुलिस कांस्टेबल (UPC) - लोकरक्षक कैडर: 1,000 पद
आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल (APC) - लोकरक्षक कैडर: 1,000 पद
आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल (SRPF) - लोकरक्षक कैडर: 841 पद
हेड कांस्टेबल ड्राइवर मैकेनिक (ग्रेड-2) - तकनीकी कैडर: 133 पद
मोटर ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर (ग्रेड-2) - तकनीकी कैडर: 26 पद
नियमों के अनुसार, प्रत्येक कैडर के लिए उम्मीदवारों को अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
क्या है शैक्षणिक योग्यता?
लोकरक्षक कैडर (UPC, APC और SRPF कांस्टेबल) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है। वहीं तकनीकी कैडर यानी हेड कांस्टेबल ड्राइवर मैकेनिक (ग्रेड-2) और मोटर ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर (ग्रेड-2) पदों के लिए 12वीं पास होने के साथ-साथ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड सर्टिफिकेट और 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप, अथवा नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड में 3 वर्ष का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन शारीरिक मानक परीक्षा (PST), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET/दौड़), ओएमआर (OMR) आधारित वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच के आधार पर किया जाएगा। बोर्ड द्वारा विस्तृत नोटिफिकेशन 26 नवंबर 2026 को ojas.gujarat.gov.in और gprb.gujarat.gov.in पर अपलोड की जाएगी, जिसमें पदवार आयु सीमा, शारीरिक मापदंड और परीक्षा पैटर्न से जुड़ी सभी शर्तें विस्तार से उपलब्ध रहेंगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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