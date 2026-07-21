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Success Story: झोपड़ी में रहकर की पढ़ाई, मजदूर के बेटे ने NEET हासिल की 1041 रैंक, अब पोलाराम बनेगा डॉक्टर

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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NEET Success Story: राजस्थान के बाड़मेर में झोपड़ी में रहने वाले और मनरेगा मजदूर के बेटे पोला राम ने NEET में 1041वीं रैंक हासिल की है। 'फिफ्टी विलेजर्स' संस्था की मदद से अब वे डॉक्टर बनने जा रहे हैं।

Success Story: झोपड़ी में रहकर की पढ़ाई, मजदूर के बेटे ने NEET हासिल की 1041 रैंक, अब पोलाराम बनेगा डॉक्टर

Polaram NEET Success Story: "अगर इंसान के मन में कुछ कर गुजरने की सच्ची लगन हो और इरादे फौलादी हों, तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, सफलता कदम चूम ही लेती है।" इस बात को राजस्थान के बाड़मेर जिले के 20 वर्षीय पोला राम ने साबित करके दिखाया है। अत्यंत गरीबी, अभावों और पारिवारिक दुखों का सामना करते हुए पोला राम ने देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक NEET UG में 657 अंक हासिल करके ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1,041 प्राप्त की है। अपनी इस शानदार सफलता के साथ ही उन्होंने न केवल अपने गांव का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने पूरे क्षेत्र के पहले डॉक्टर बनने की राह भी आसान कर ली है।

कच्चा मकान और भीषण अभावों के बीच बीता बचपन

पोला राम का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनका परिवार बाड़मेर के रेतीले इलाकों के बीच एक छोटे से कच्चे मकान में रहता है, जिसकी छत बांस और फूस की बनी है। भीषण गर्मी के दिनों में जब रेगिस्तान में धूल भरी आंधियां चलती थीं, तो रात भर में उनका पूरा घर रेत से भर जाता था। इतना ही नहीं, पीने के पानी के लिए भी उनके परिवार को रोज 2 से 3 किलोमीटर दूर स्थित कुएं तक पैदल जाना पड़ता था। पोला राम के पिता रामाराम और दिवंगत मां पेरो देवी मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का पेट पालते थे।

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10वीं के बाद छूट गई थी पढ़ाई, भाई ने मजदूरी कर पढ़ाया

साल 2021 में पोला राम पर दुखों का सबसे बड़ा पहाड़ तब टूटा जब उनकी मां का अचानक निधन हो गया। इसके कुछ ही समय बाद उनके पिता भी गंभीर रूप से बीमार हो गए। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि 10वीं कक्षा पास करने के बाद पोला राम को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। परिवार के लिए उनके बड़े भाई ने भी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और चेन्नई जाकर एक होटल में वेटर का काम करने लगे, ताकि छोटे भाई पोला राम की पढ़ाई और घर का खर्च चल सके।

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'फिफ्टी विलेजर्स' संस्था बनी जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट

पोला राम की जिंदगी में नया सवेरा तब आया जब उनका चयन ‘फिफ्टी विलेजर्स’ में हुआ। बाड़मेर जिला अस्पताल के डॉक्टरों और शिक्षकों द्वारा संचालित यह संस्था गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त रहने, खाने और नीट परीक्षा की आवासीय कोचिंग प्रदान करती है। इस संस्था के नि:शुल्क सहयोग और सही मार्गदर्शन ने पोला राम के भीतर सोए हुए डॉक्टर बनने के सपने को फिर से जगा दिया। दिन-रात की कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने आखिरकार अपने पहले ही प्रयास में यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया।

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रेगिस्तान के गरीब ग्रामीणों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य

अपनी इस अभूतपूर्व सफलता का श्रेय अपने पिता, भाई और 'फिफ्टी विलेजर्स' के मेंटर्स को देते हुए पोला राम कहते हैं कि वे डॉक्टर बनने के बाद वापस अपने गांव लौटेंगे। उनका मुख्य लक्ष्य बाड़मेर के दूर-दराज के रेतीले गांवों में नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, ताकि पैसों या इलाज के अभाव में किसी भी गरीब को अपनी जान न गंवानी पड़े।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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