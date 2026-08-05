PNB LBO Vacancy: पंजाब नेशनल बैंक में LBO के 545 पदों पर भर्ती की अंतिम तिथि नजदीक, तुरंत करें आवेदन
PNB Bank Jobs 2026: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में लोकल बैंक ऑफिसर के 545 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 नजदीक आ चुकी है। ग्रेजुएट अभ्यर्थी जल्द आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर आवेदन करें।
PNB LBO Recruitment 2026 Last Date: बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) द्वारा निकाली गई लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) की भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बेहद करीब आ गई है। इस भर्ती अभियान के तहत जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-1 (JMGS-I) कैडर में कुल 545 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
अगर आप इस भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता रखते हैं और अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो बिना किसी देरी के जल्द से जल्द पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in या pnb.bank.in पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा कर दें।
महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 20 जुलाई 2026
आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 09 अगस्त 2026
लिखित परीक्षा की संभावित तिथि: अगस्त या सितंबर 2026
अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं या सर्वर डाउन होने से बचने के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपना आवेदन तुरंत पूरा कर लें।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी अनिवार्य है। इसके अलावा किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक है। अभ्यर्थी को जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
आयु सीमा: 1 जुलाई 2026 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। नियमानुसार आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/PwBD) के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
आवेदन शुल्क
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग (General/OBC/EWS): 1,180 रुपये (जीएसटी सहित)।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग (SC/ST/PwBD): 59 रुपये(जीएसटी सहित)।
भुगतान का माध्यम: शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से किया जा सकता है।
चयन प्रक्रिया और सैलरी
लोकल बैंक ऑफिसर के पद पर अभ्यर्थियों का चयन चार चरणों के आधार पर किया जाएगा:
ऑनलाइन लिखित परीक्षा
आवेदनों की स्क्रीनिंग
स्थानीय भाषा प्रवीणता टेस्ट (LPT)
पर्सनल इंटरव्यू
चयनित उम्मीदवारों को जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-1 के तहत 48,480 रुपये से 85,920 रुपये प्रति माह का मूल वेतन मिलेगा। इसके अलावा नियमानुसार महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य बैंकिंग सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक के पोर्टल pnbindia.in पर जाकर 'Recruitment' या 'Careers' सेक्शन में जाएं। वहां 'PNB LBO Recruitment 2026' लिंक पर क्लिक करके अपना नया रजिस्ट्रेशन करें। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही भरें, अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान कर अंत में सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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