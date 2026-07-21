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PNB Vacancy : पंजाब नेशनल बैंक में ग्रेजुएट के लिए 545 पदों पर भर्ती, 3 साल नौकरी अनिवार्य वरना 2 लाख जुर्माना

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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PNB Vacancy 2026: पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के 545 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन पंजीकरण pnb.bank.in पर 20 जुलाई 2026 से शुरू हो गए हैं।

PNB Vacancy : पंजाब नेशनल बैंक में ग्रेजुएट के लिए 545 पदों पर भर्ती, 3 साल नौकरी अनिवार्य वरना 2 लाख जुर्माना

PNB Vacancy 2026: पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के 545 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई 2026 से शुरू हो गए हैं। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। ऑनलाइन परीक्षा अगस्त 2026 या सितंबर 2026 में हो सकती है। इस भर्ती (JMGS-I) के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट pnb.bank.in पर जाना होगा। इस भर्ती में 219 पद अनारक्षित (UR) है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 107 पद, अनुसूचित जाति (SC) के 93 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के 75 पद और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 51 पद आरक्षित हैं। ग्रेजुएशन के साथ आवेदकों के लिए संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा में निपुण होना और बैंकिंग क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

अहम तिथियां

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 20 जुलाई 2026।

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 9 अगस्त 2026।

ऑनलाइन परीक्षा (संभावित तिथि): अगस्त 2026 या सितंबर 2026।

आयु की गणना की कट-ऑफ तिथि: 1 जुलाई 2026।

अनुभव और शैक्षणिक योग्यता की कट-ऑफ तिथि: 9 अगस्त 2026।

वैकेंसी

इस भर्ती के तहत कुल 545 पद हैं। उम्मीदवार केवल किसी एक राज्य की वैकेंसी के लिए ही आवेदन कर सकते हैं।

आंध्र प्रदेश (तेलुगु): 4

गुजरात (गुजराती): 77

कर्नाटक (कन्नड़): 78

महाराष्ट्र (मराठी): 67

तेलंगाना (तेलुगु): 41

तमिलनाडु (तमिल): 51

पश्चिम बंगाल (बंगाली): 80

जम्मू और कश्मीर (उर्दू/डोगरी/कश्मीरी): 9

लद्दाख (उर्दू/पुर्गी/भोटी): 2

अरुणाचल प्रदेश (अंग्रेजी): 4

असम (असमिया/बोडो): 85

मणिपुर (मणिपुरी/मैतेई): 6

मेघालय (गारो/खासी): 8

मिजोरम (मिज़ो): 5

नगालैंड (अंग्रेजी): 5

सिक्किम (नेपाली/सिक्किमी): 5

त्रिपुरा (बंगाली/कोकबोरोक): 18

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सैलरी

चयनित LBO का वेतनमान 48480-2000/7-62480-2340/2-67160-2680/7-85920 रुपये होगा।

बेसिक-पे के अलावा उन्हें DA, CCA, HRA/लीज्ड आवास, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट लाभ और बैंक के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते मिलेंगे।

देखें नोटिफिकेशन

क्या है आयु सीमा

आयु सीमा: न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। आयु में SC/ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष और PwBD को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

क्याा है शैक्षणिक योग्यता

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट (स्नातक) होना अनिवार्य है।

अनुभव : किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) में क्लेरिकल/ऑफिसर कैडर में न्यूनतम 1 वर्ष का पोस्ट-क्वालिफिकेशन काम का अनुभव होना चाहिए।

भाषा: उम्मीदवार जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहा है, उसे वहां की स्थानीय भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए।

क्रेडिट स्कोर: बैंक ज्वाइन करते समय उम्मीदवार का CIBIL स्कोर कम से कम 680 होना चाहिए।

चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न

चयन प्रक्रिया चार चरणों में होगी: 1. ऑनलाइन लिखित परीक्षा, 2. स्क्रीनिंग, 3. भाषा प्रवीणता परीक्षा (LLPT) और 4. पर्सनल इंटरव्यू।

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ऑनलाइन लिखित परीक्षा पैटर्न:

रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड: 25 प्रश्न (25 अंक), समय 35 मिनट।

डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन: 25 प्रश्न (25 अंक), समय 35 मिनट।

इंग्लिश लैंग्वेज: 25 प्रश्न (25 अंक), समय 25 मिनट।

क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड: 25 प्रश्न (25 अंक), समय 35 मिनट।

जनरल/इकॉनमी/बैंकिंग अवेयरनेस: 50 प्रश्न (50 अंक), समय 50 मिनट।

नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के अंकों का 1/4 (0.25) काटा जाएगा।

क्वालिफाइंग अंक: जनरल/EWS वर्ग के लिए हर सेक्शन में 40% और आरक्षित वर्गों के लिए 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है।

भाषा परीक्षा और इंटरव्यू:

लोकल लैंग्वेज टेस्ट (LLPT): जिन उम्मीदवारों ने 10वीं या 12वीं में स्थानीय भाषा नहीं पढ़ी है, उन्हें LLPT देना होगा, जो क्वालिफाइंग प्रकृति का है।

पर्सनल इंटरव्यू: यह 50 अंकों का होगा। इसमें क्वालिफाइंग अंक जनरल के लिए 50% (25 अंक) और SC/ST के लिए 45% (22.5 अंक) हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के अंकों को मिलाकर राज्यवार बनेगी।

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3 साल नौकरी न करने पर देने होंगे 2 लाख रुपये

इंडेमनिटी बॉन्ड: चयनित उम्मीदवारों को एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसके तहत उन्हें बैंक में कम से कम 3 साल सेवा देनी होगी या फिर सेवा छोड़ने पर 2,00,000 रुपये चुकाने होंगे।

पोस्टिंग और ट्रांसफर: उम्मीदवार जिस राज्य से चुने जाएंगे, उन्हें 9 साल तक या SMG स्केल-IV में प्रमोशन होने तक (जो भी पहले हो) उसी राज्य में तैनात रखा जाएगा।

आवेदन शुल्क

SC/ST/PwBD उम्मीदवारों के लिए 59 रुपये (केवल पोस्टेज चार्ज) और अन्य सभी श्रेणियों के लिए 1180 रुपये (1000 रुपये + 18% GST)।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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