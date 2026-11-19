PNB में 8254 पदों पर होगी भर्ती, PO से क्लर्क तक मौका; जानें किसके लिए कितनी वैकेंसी
पंजाब नेशनल बैंक ने वित्त वर्ष 2027-28 के लिए 8254 पदों को मंजूरी दी है। जेएमजी स्केल-1 और क्लर्क में प्रमोशन व सीधी भर्ती से मौका मिलेगा।
बैंक में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खबर है। पंजाब नेशनल बैंक अगले वित्त वर्ष में 8254 पद भरने जा रहा है। कोई प्रमोशन की राह देख रहा है तो कोई बाहर से बैंक में एंट्री चाहता है। इस भर्ती में दोनों के लिए जगह है। पीएनबी ने वित्त वर्ष 2027-28 के लिए 8254 रिक्तियों को मंजूरी दे दी है। इन्हें दो रास्तों से भरा जाएगा। एक है आंतरिक पदोन्नति और दूसरा सीधी भर्ती। कुल पदों में 4380 जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-1 यानी जेएमजी स्केल-1 के हैं। बाकी 3874 पद क्लर्क कैडर के हैं।
जेएमजी स्केल-1 का हिसाब
इस ग्रेड में 2439 पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। सीधी भर्ती के हिस्से में 1941 पद आए हैं। यानी अफसर बनने की चाह रखने वाले मौजूदा कर्मचारियों को थोड़ी बढ़त मिली है।
क्लर्क कैडर का हिसाब
क्लर्क कैडर की तस्वीर अलग है। यहां सिर्फ 968 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। सीधी भर्ती वाले पद 2906 हैं। बाहर के उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा मौका यहीं है। दोनों कैडर जोड़ लें तो 3407 पद प्रमोशन से और 4847 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
सीधी भर्ती में क्या क्या
जेएमजी स्केल-1 की सीधी भर्ती तीन हिस्सों में बंटी है। 145 पद टेक्निकल स्ट्रीम के हैं। 750 पद लोकल बैंक ऑफिसर यानी एलबीओ के हैं। 1046 पद प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी यानी पीओ/एमटी के हैं। पीओ और एलबीओ वाले पद बैंकिंग की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं की पहली पसंद होते हैं। इसलिए इस भर्ती पर सबकी नजर रहेगी।
सैलरी का अंदाजा
पीएनबी की हाल की भर्तियों में जेएमजीएस-1 के चुने गए अफसरों का वेतनमान 48480 से 85920 रुपये के बीच बताया गया था। इस बार का वेतनमान नोटिफिकेशन आने पर ही साफ होगा। बैंक की तरफ से भत्ते अलग से मिलते हैं।
आगे क्या होगा
सर्कल के हिसाब से पदों की जानकारी अभी नहीं आई है। प्रमोशन वाले पदों का सर्कलवार ब्योरा बाद में बताया जाएगा। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के महासचिव पीआर मेहता ने एक आधिकारिक ईमेल में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगने वाला सर्कुलर जल्द जारी होगा। यह सर्कुलर प्रमोशन के लिए है। सीधी भर्ती का अलग नोटिफिकेशन आना बाकी है।
अभी आवेदन की तारीख तय नहीं हुई है। परीक्षा का पैटर्न और पात्रता भी नोटिफिकेशन में ही साफ होगी। तब तक तैयारी जारी रखें और अफवाहों से बचें। पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट pnb.bank.in पर रोज नजर डालते रहें। किसी भी फॉर्म की फीस सिर्फ आधिकारिक पोर्टल पर ही भरें। बैंकिंग सेक्टर में स्थायी नौकरी की चाह हमेशा रही है। ऐसे में 8254 पदों का यह आंकड़ा हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है। अब सबको नोटिफिकेशन का इंतजार है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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