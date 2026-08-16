PNB LBO Recruitment 2026: सरकारी बैंक में अफसर बनने का आखिरी मौका आज, 545 पदों पर भर्ती; तुरंत करें अप्लाई
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 545 लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) पदों पर आवेदन की आज 16 अगस्त 2026 आखिरी तारीख है। pnb.bank.in पर बिना देरी किए फौरन अपना फॉर्म भरें।
PNB LBO Recruitment 2026: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में अफसर बनने का एक सुनहरा मौका आज आपके हाथ से फिसल सकता है। बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के 545 पदों पर बंपर भर्ती निकाली थी, जिसकी आवेदन प्रक्रिया आज यानी 16 अगस्त 2026 को खत्म होने जा रही है। अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, तो अब सोचने का वक्त नहीं बचा है। सीधे अपना लैपटॉप खोलें और अप्लाई करें, क्योंकि ऐसी नौकरियां बार-बार दरवाजा नहीं खटखटातीं।
आवेदन की जरूरी बातें
पंजाब नेशनल बैंक देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद बैंकों में से एक है। बैंक ने जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-I (JMGS-I) के तहत लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के कुल 545 पदों को भरने के लिए यह अभियान शुरू किया है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन पिछले महीने 20 जुलाई को जारी किया गया था। इन पदों पर देशभर के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्तियां की जाएंगी। इसका सीधा मतलब यह है कि आपको अपने ही राज्य या आसपास के इलाके में काम करने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया आईबीपीएस (IBPS) पोर्टल के जरिए ऑनलाइन चल रही है। जिन उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन फीस जमा नहीं की है, उन्हें भी आज रात तक हर हाल में अपना पेमेंट पूरा करना होगा।
कौन कर सकता है अप्लाई?
अब बात करते हैं कि इस शानदार नौकरी के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन (बैचलर डिग्री) किया है, तो आप इसके लिए पूरी तरह से योग्य हैं। लेकिन उम्र का भी ध्यान रखना होगा। आपकी उम्र 1 जुलाई 2026 तक कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। हालांकि, अगर आप रिजर्व कैटेगरी (जैसे SC, ST या OBC) से आते हैं, तो आपको सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी।
लेकिन रुकिए, सिर्फ डिग्री होना ही काफी नहीं है। बैंक ने इस पद के लिए अनुभव की भी एक अहम शर्त रखी है। उम्मीदवार के पास किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक (RRB) में क्लर्क या ऑफिसर के पद पर काम करने का कम से कम एक साल का पोस्ट-क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है।
इसके साथ ही, एक और बहुत अहम शर्त है कि लोकल लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषा की जानकारी होनी चाहिए। आप जिस भी राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको वहां की बोली पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। बैंक एक ऑफिसर से यह उम्मीद करता है कि वो वहां के आम लोगों से उनकी भाषा में आसानी से और स्वाभाविक तरीके से बात कर सके।
कैसे होगा सिलेक्शन?
इस पद तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस को कई हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट (LPT) लिया जाएगा और आखिर में आपको पर्सनल इंटरव्यू से गुजरना होगा।
अगर ऑनलाइन परीक्षा की बात करें, तो इसमें कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे जो 150 नंबर के होंगे। पेपर हल करने के लिए आपको पूरे 180 मिनट (3 घंटे) का समय मिलेगा। सवालों में रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के साथ-साथ जनरल, बैंकिंग और इकोनॉमी अवेयरनेस शामिल होंगे। एक बात का खास ख्याल रखें कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए तुक्के मारने से बचें और सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दें जिन पर आपको पूरा भरोसा हो।
फॉर्म कैसे भरें?
अगर आप सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in पर जाएं।
होमपेज पर आपको 'Recruitments' (भर्ती) का सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
वहां 'PNB LBO Recruitment' का लिंक खोजें और उसे ओपन करें।
अगर आप नए हैं, तो 'New Registration' पर क्लिक करें। अगर पहले से अकाउंट है, तो सीधे लॉग-इन करें।
अपनी जरूरी डिटेल्स भरें, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बन जाएगा।
अब इन क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग-इन करके अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सावधानी से भरें।
मांगे गए सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स (जैसे फोटो, साइन) सही साइज में अपलोड करें और एप्लीकेशन फीस जमा करें।
अंत में फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका एक प्रिंटआउट या पीडीएफ अपने पास सेव कर लें।
समय तेजी से बीत रहा है। वेबसाइट पर आखिरी घंटों में अक्सर काफी लोड बढ़ जाता है, जिससे सर्वर धीमा होने का डर रहता है। इसलिए शाम होने का इंतजार बिल्कुल न करें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव