PNB LBO Recruitment 2025: पंजाब नेशनल बैंक के 750 LBO पद भर्ती के आवदेन की अंतिम तिथि बढ़ी, अभी करें अप्लाई

संक्षेप:

Punjab National Bank LBO Recruitment 2025: पंजाब नेशनल बैंक की ओर से लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवदेन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले लास्ट डेट 23 नवंबर 2025 थी।

Tue, 25 Nov 2025 04:23 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Punjab National Bank LBO Recruitment 2025 Apply Online: पंजाब नेशनल बैंक की ओर से लोकल बैंक ऑफिसर (JMGS-I) पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवदेन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले लास्ट डेट 23 नवंबर 2025 थी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट pnb.bank.in पर जाना होगा। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2025 तय की गई है। परीक्षा की संभावित तिथि दिसंबर 2025/जनवरी 2026 है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 750 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें जनरल कैटेगरी के 336 पद, एससी कैटेगरी के 104 पद, एसटी कैटेगरी के 49 पद, ओबीसी कैटेगरी के 194 पद और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 67 पद आरक्षित हैं।

शैक्षणिक योग्यता-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

वेतनमान- लोकल बैंक ऑफिसर (JMGS-I)- 48480-2000/7-62480-2340/2-

67160-2680/7-85920 रुपये।

चयन प्रक्रिया-

1. लिखित परीक्षा

2. स्क्रीनिंग

3. स्थानीय भाषा में महारत

4. पर्सनल इंटरव्यू

5. फाइनल सिलेक्शन

आवेदन शुल्क-

1. एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी कैटेगरी- 59 रुपये

2. जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी कैटेगरी- 1000 रुपये

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

