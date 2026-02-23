PNB Apprentice Recruitment 2026: PNB अप्रेंटिस भर्ती के 5138 पदों पर आवेदन का कल आखिरी मौका, जल्द भरें फॉर्म
PNB Apprentice Recruitment 2026: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। बैंक द्वारा अप्रेंटिस के 5138 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है।
PNB Apprentice Recruitment 2026: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। बैंक द्वारा अप्रेंटिस के 5138 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे कल, 24 फरवरी 2026 तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।
पदों का विवरण और राज्यवार भर्तियां
PNB ने यह भर्तियां 'अप्रेंटिस एक्ट 1961' के तहत निकाली हैं। कुल 5138 पदों को देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे अधिक रिक्तियां उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में हैं। यह एक साल की ट्रेनिंग अवधि होगी, जिसके दौरान चयनित उम्मीदवारों को बैंक के कामकाज की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा।
योग्यता और आयु सीमा (01 जनवरी 2026 तक)
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को इन पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार, एससी (SC), एसटी (ST), ओबीसी (OBC) और दिव्यांग (PwBD) श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
PNB Apprentice Recruitment 2026 Notification Link
चयन प्रक्रिया और स्टाइपेंड
चयन के लिए उम्मीदवारों को एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसमें सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी, मात्रात्मक योग्यता (Maths) और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद स्थानीय भाषा का टेस्ट (LPT) भी हो सकता है। ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को हर महीने एक निश्चित स्टाइपेंड दिया जाएगा। ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी शाखाओं के लिए 12,300 रुपये और महानगरीय शाखाओं के लिए 15,000 रुपये प्रति माह तय किया गया है।
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Recruitment' या 'Careers' सेक्शन पर क्लिक करें।
3. PNB अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिंक को चुनें।
4. अपना रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
5. जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
6. अंत में फॉर्म सबमिट करें और उसका एक प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
आवेदन शुल्क
सामान्य/ओबीसी/EWS पुरूष उम्मीदवारों के लिए 944 रुपये, सामान्य/ओबीसी/EWS महिला उम्मीदवारों के लिए 708 रुपये जबकि SC/ST/PWBD उम्मीदवारों के लिए 236 रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है।
उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और आज ही अपना फॉर्म जमा कर दें। आवेदन भरने के बाद उसका एक प्रिंटआउट सुरक्षित भविष्य के लिए जरूर रख लें।
यह बैंकिंग क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने का एक शानदार अवसर है। बैंक द्वारा देश भर में विभिन्न शाखाओं में ये रिक्तियां भरी जाएंगी, जिससे युवाओं को बैंक के कामकाज की बारीकियां सीखने और अपने करियर को एक नई दिशा देने का मौका मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें।
