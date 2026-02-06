PNB में 5138 अप्रेंटिस पद पर मौका, आवेदन कल से, योग्यता और फीस जानें यहां जानें सबकुछ
pnb apprentice recruitment 2026: पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिस बनने का शानदार मौका है। इस बार 5138 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कल से शुरू होंगे। यहां जानिए योग्यता और फीस ताकी आप समय रहते अप्लाई कर इस भर्ती का मौका उठाएं।
pnb apprentice recruitment 2026: अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके बड़े काम की है। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB ने अप्रेंटिस पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए देशभर में कुल 5138 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 08 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रही है, जबकि आखिरी तारीख 24 फरवरी 2026 तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट pnb.bank.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कितने पदों पर होगी भर्ती
PNB की इस अप्रेंटिस भर्ती 2026 के तहत कुल 5138 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ये भर्ती देश के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों के लिए की जा रही है। अप्रेंटिसशिप के जरिए उम्मीदवारों को बैंकिंग कामकाज का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा, जो आगे चलकर बैंकिंग परीक्षाओं और नौकरियों में काफी मददगार साबित हो सकता है।
कौन कर सकता है आवेदन, जानें योग्यता
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है। डिग्री AICTE, UGC या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से होनी चाहिए।
ध्यान देने वाली बात ये है कि उम्मीदवार का रिजल्ट 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले घोषित हो चुका होना चाहिए। आवेदन के समय या बैंक द्वारा मांगे जाने पर उम्मीदवार को अपनी मार्कशीट और प्रोविजनल या फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
आयु सीमा क्या रखी गई है
PNB अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2026 को 20 साल से कम और 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी उम्मीदवार का जन्म 02 जनवरी 1998 से पहले और 01 जनवरी 2006 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जा सकती है।
कैसे होगा चयन, जान लें पूरा प्रोसेस
इस भर्ती में चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी। सबसे पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा समझता और बोल पाता है। अंतिम चरण में मेडिकल जांच होगी, जिसमें उम्मीदवार की सेहत से जुड़ी जांच की जाएगी।
ऑनलाइन परीक्षा का पैटर्न
PNB अप्रेंटिस भर्ती की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे, जो 100 अंकों के होंगे। परीक्षा की अवधि 60 मिनट की होगी। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा। उम्मीदवारों को तय समय में सभी सवाल हल करने होंगे, इसलिए समय प्रबंधन पर खास ध्यान देना जरूरी है।
आवेदन शुल्क कितना देना होगा
आवेदन करते समय उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए शुल्क 944 रुपये तय किया गया है। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 708 रुपये रखा गया है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 236 रुपये शुल्क देना होगा। फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार PNB की आधिकारिक वेबसाइट pnb.bank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके।
