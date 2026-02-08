PNB Apprentice Recruitment 2026: पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिस के 5138 पदों पर भर्ती शुरू, ग्रेजुएट्स आज ही करें अप्लाई

संक्षेप: PNB Apprentice Recruitment 2026: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने साल 2026 के लिए अप्रेंटिस के 5138 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार आज 8 फरवरी 2026 से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं।

PNB Apprentice Recruitment 2026: बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) एक शानदार अवसर लेकर आया है। बैंक ने साल 2026 के लिए अप्रेंटिस के 5138 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए बैंक देश भर में अपनी विभिन्न शाखाओं के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज 8 फरवरी 2026 से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 तय की गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पदों का विवरण और राज्यवार भर्तियां PNB ने यह भर्तियां 'अप्रेंटिस एक्ट 1961' के तहत निकाली हैं। कुल 5138 पदों को देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे अधिक रिक्तियां उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में हैं। यह एक साल की ट्रेनिंग अवधि होगी, जिसके दौरान चयनित उम्मीदवारों को बैंक के कामकाज की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा।

योग्यता और आयु सीमा (01 जनवरी 2026 तक) आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को इन पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार, एससी (SC), एसटी (ST), ओबीसी (OBC) और दिव्यांग (PwBD) श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया और स्टाइपेंड चयन के लिए उम्मीदवारों को एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसमें सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी, मात्रात्मक योग्यता (Maths) और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद स्थानीय भाषा का टेस्ट (LPT) भी हो सकता है। ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को हर महीने एक निश्चित स्टाइपेंड दिया जाएगा। ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी शाखाओं के लिए 12,300 रुपये और महानगरीय शाखाओं के लिए 15,000 रुपये प्रति माह तय किया गया है।

आवेदन कैसे करें? सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'Recruitment' या 'Careers' सेक्शन पर क्लिक करें।

3. PNB अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिंक को चुनें।

4. अपना रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म भरें।

5. जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

6. अंत में फॉर्म सबमिट करें और उसका एक प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।