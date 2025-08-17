PMIS : These states were top performers in the Prime Minister Internship Scheme what is the condition of UP-MP PMIS: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में ये राज्य रहे टॉप परफॉर्मर, यूपी-एमपी का क्या हाल, Career Hindi News - Hindustan
PMIS: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में ये राज्य रहे टॉप परफॉर्मर, यूपी-एमपी का क्या हाल

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण में आंध्र प्रदेश, एमपी और यूपी आगे निकल गए हैं। ऑफर्स की संख्या बढ़ी हैं लेकिन जॉइनिंग रेट्स कम रहे हैं। अगले चरण में राज्य व कंपनियां मिलकर विस्तार करेंगी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 05:38 PM
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) के पायलट प्रोजेक्ट में राज्यों के प्रदर्शन को लेकर दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश इंटर्नशिप ऑफर्स के मामले में सबसे आगे रहे हैं, हालांकि दोनों राउंड में उनकी स्थिति अलग रही। ये जानकारी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में साझा की।

पहले राउंड में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 8875 ऑफर्स मिले। इसके बाद मध्य प्रदेश (4917) और आंध्र प्रदेश (4687) रहे। लेकिन राउंड 2 में तस्वीर बदल गई। आंध्र प्रदेश ने सबसे बड़ा उछाल दिखाते हुए 9067 ऑफर्स के साथ पहला स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश 7397 ऑफर्स के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश 5992 ऑफर्स के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गया।

राज्यों में उतार-चढ़ाव

आंध्र प्रदेश ने सबसे तेज बढ़त दर्ज की, जबकि उत्तर प्रदेश पहले से तीसरे स्थान पर फिसला। बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने भी राउंड 2 में बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं हरियाणा और असम की स्थिति कमजोर रही।

हालांकि ऑफर्स की संख्या काफी रही लेकिन जॉइनिंग रेट्स चिंता का विषय हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि जहां 33% ऑफर्स स्वीकार किए गए, वहीं सिर्फ 6% उम्मीदवारों ने कंपनियों में जॉइन किया।

क्या है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) का मकसद

योजना का मकसद देश की टॉप 500 कंपनियों को जोड़ना था। पहले राउंड में 256 कंपनियों ने 60866 ऑफर्स दिए, जबकि दूसरे राउंड में 266 कंपनियों ने 67836 ऑफर्स दिए। सबसे ज्यादा योगदान देने वाली कंपनियों में जुबिलेंट फूडवर्क्स (8310), रिलायंस इंडस्ट्रीज (5899), मारुति सुजुकी (4994), इंडियन ऑयल (3,963) और एनटीपीसी (3289) शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि अब यह योजना राज्य सरकारों, मंत्रालयों और इंडस्ट्री एसोसिएशनों के सहयोग से और आगे बढ़ाई जाएगी। बिहार में आईटीआई, डिप्लोमा कॉलेज और ग्रेजुएट संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

बता दें, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का ऐलान केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया था। अगले पांच सालों में एक करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप दिलाने का लक्ष्य है। इसका पायलट प्रोजेक्ट 3 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था, जिसमें पहले साल 1.25 लाख इंटर्नशिप का लक्ष्य रखा गया।

