पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप का छात्रों के लिए बड़ा तोहफा, 9वीं से 12वीं के बच्चों को मिलेंगे 1.25 लाख तक
केंद्र सरकार की PM-YASASVI योजना के तहत OBC, EBC और DNT वर्ग के होनहार छात्रों को 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए सालाना 75,000 से 1.25 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप सीधे बैंक खाते में मिलेगी।
अक्सर देखा जाता है कि हमारे देश में कई होनहार और तेज दिमाग वाले छात्र सिर्फ इसलिए अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। स्कूल की महंगी फीस और हॉस्टल का खर्च उठाना कई माता-पिता के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने या किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम यशस्वी योजना (PM-YASASVI) ऐसे ही मेधावी छात्रों के सपनों को पंख देने का काम कर रही है।
किस कक्षा के छात्रों को मिलेगी कितनी स्कॉलरशिप?
इस खास योजना का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को बेहतरीन स्कूलों में पढ़ने का अवसर देना है। इस योजना के टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन हिस्से के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों को हर साल अधिकतम 75,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं, कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए यह राशि बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है। इस पैसे से छात्रों की स्कूल की ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और पढ़ाई से जुड़े अन्य जरूरी खर्च आसानी से पूरे हो जाते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन? जानें पात्रता की शर्तें
अब सवाल उठता है कि इस शानदार योजना का लाभ कौन-कौन से छात्र उठा सकते हैं? इसके लिए सरकार ने कुछ आसान शर्तें तय की हैं। सबसे पहले, छात्र का अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) या DNT वर्ग से होना जरूरी है। इसके साथ ही छात्र के परिवार की कुल सालाना आय 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
30 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित
पढ़ाई के स्तर की बात करें तो योजना में प्रवेश के समय छात्र का कक्षा 9वीं या कक्षा 11वीं में होना जरूरी है। इसके अलावा, छात्र ने पिछली कक्षा यानी कक्षा 8वीं या 10वीं में कम से कम 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। यह स्कॉलरशिप पूरी तरह मेरिट और उपलब्ध सीटों के आधार पर दी जाती है। बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस योजना में कम से कम 30 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित रखी हैं।
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी डॉक्यूमेंट
इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है। पात्र छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के लिए छात्रों को अपना आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की मार्कशीट और बैंक खाते की जानकारी तैयार रखनी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पोर्टल की ताजा घोषणा के अनुसार, फिलहाल राजस्थान, केरल और कर्नाटक को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के छात्रों के लिए नए आवेदन खुले हैं, जबकि इन तीन राज्यों के छात्रों को अगले अपडेट का इंतजार करने को कहा गया है।
आवेदन जमा होने के बाद स्कूल और संबंधित अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 और राज्य या मंत्रालय स्तर पर वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2026 तय की गई है। सब कुछ सही पाए जाने पर स्कॉलरशिप की राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेज दी जाती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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