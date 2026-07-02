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पैसों की तंगी नहीं बनेगी पढ़ाई में रुकावट, यहां बिना गारंटी मिलेगा एजुकेशन लोन, जानें कैसे करें अप्लाई

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अगर आप भी पैसों की कमी के चलते उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो केंद्र सरकार की पीएम विद्यालक्ष्मी योजना आपके लिए बिना गारंटी एजुकेशन लोन का शानदार मौका लेकर आई है।

पैसों की तंगी नहीं बनेगी पढ़ाई में रुकावट, यहां बिना गारंटी मिलेगा एजुकेशन लोन, जानें कैसे करें अप्लाई

हर माता-पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा उच्च शिक्षा हासिल करे और जिंदगी में एक बेहतरीन मुकाम बनाए। लेकिन कई बार होनहार होने के बावजूद, पैसों की कमी और कमजोर आर्थिक स्थिति इन सपनों के आड़े आ जाती है। कॉलेज की भारी-भरकम फीस और एजुकेशन लोन के लिए गारंटी या प्रॉपर्टी गिरवी रखने की शर्त, अक्सर गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती है। अगर आप या आपके बच्चे भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की 'पीएम विद्यालक्ष्मी योजना' ऐसे ही मेधावी और जरूरतमंद छात्रों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है। इस योजना के तहत, अब कोई भी होनहार छात्र पैसों की कमी के चलते अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि सरकार बिना किसी गारंटर और बिना कोई चीज गिरवी रखे, एजुकेशन लोन मुहैया करा रही है। आइए, इस शानदार योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्या है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना?

देश में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने और हर तबके तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के मकसद से केंद्रीय कैबिनेट ने 6 नवंबर, 2024 को पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना का सीधा सा फंडा है कि अगर आप होनहार हैं और किसी अच्छे उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिला हासिल कर लेते हैं, तो आपकी फीस की जिम्मेदारी अब एक तरह से सरकार उठाएगी। यह योजना पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के विजन से मेल खाती है, जहां पैसे की कमी को पढ़ाई में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इसका पूरा प्रोसेस 100% डिजिटल है, यानी आपको बैंकों के बार-बार चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।

पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल से करना होगा आवेदन

छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 'पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल' नाम से एक खास प्लैटफॉर्म तैयार किया है। यह एक ऐसा सिंगल-विंडो सिस्टम है जहां आप देश या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए, एजुकेशन लोन और ब्याज में मिलने वाली छूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोर्टल पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक और प्राइवेट बैंक सब एक ही जगह पर मौजूद हैं। आपको बस इस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना है और अपनी पसंद या सुविधा के हिसाब से किसी भी बैंक में लोन की अर्जी डाल देनी है। जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में होती है, तो बैंक उसकी स्थिति पोर्टल पर ही अपडेट कर देते हैं। इससे छात्र घर बैठे ऑनलाइन अपने लोन का स्टेटस बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।

आवेदन करने का बेहद आसान तरीका

इस योजना का फायदा उठाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको किसी एजेंट को पैसे देने या लंबी लाइनों में लगने की कोई जरूरत नहीं है। बस इन तीन आसान स्टेप्स को फॉलो करें -

1. रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले पीएम विद्यालक्ष्मी के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और वहां अपना अकाउंट बनाकर रजिस्टर करें।

2. फॉर्म भरें: इसके बाद 'कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म' यानी CELAF को खोलें और उसमें मांगी गई अपनी सभी जरूरी जानकारियां सही-सही भरें।

3. सबमिट करें: आखिर में, अपनी पसंद के बैंक को चुनकर एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन ही सबमिट कर दें।

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योजना की सबसे बड़ी खूबियां और फायदे

यह स्कीम सिर्फ लोन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्रों को कई तरह की आर्थिक राहत भी पहुंचाती है। खासकर उन छात्रों के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) द्वारा चुने गए बेहतरीन संस्थानों में दाखिला लेते हैं। इसके मुख्य फायदे इस तरह हैं -

  • बिना गारंटी के लोन: 7.5 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी दे रही है। इसका मतलब है कि बैंक बेझिझक बिना कोलैटरल के छात्रों को लोन दे सकते हैं।
  • ब्याज में शानदार छूट: जिन छात्रों के परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख रुपये तक है, उन्हें 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज की छूट (Interest Subvention) मिलेगी।
  • पूरा ब्याज माफ: वहीं, जिन परिवारों की सालाना आय 4.5 लाख रुपये या उससे कम है, उनके बच्चों को ब्याज में पूरी तरह यानी 100% की छूट दी जाएगी।
  • डिजिटल रुपया से पेमेंट: लोन अप्रूव होने और पैसा मिलने का सिस्टम इतना एडवांस और पारदर्शी है कि रकम सीधे ‘डिजिटल रुपी वॉलेट’ के जरिए ट्रांसफर की जा रही है।

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कितने छात्रों को मिलेगा फायदा?

सरकारी अनुमान के मुताबिक, इस स्कीम का दायरा बहुत बड़ा है। यह योजना हर साल 22 लाख से ज्यादा उन होनहार छात्रों के लिए वरदान साबित होगी, जो देश के टॉप क्वालिटी एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स में पढ़ना चाहते हैं। उच्च शिक्षा विभाग पहले से ही 'सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी' (CSIS) और 'क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन्स' (CGFSEL) जैसी अहम योजनाएं चला रहा है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना इन्हीं प्रयासों को और ज्यादा मजबूत करने और छात्रों तक सीधा फायदा पहुंचाने का काम कर रही है।

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अब तक क्या रहे नतीजे

पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर मौजूद ताजा आंकड़ों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि यह योजना कितनी तेजी से छात्रों की जिंदगी बदल रही है और कितनी सफल हो रही है -

मंजूर हुए लोन: अब तक 5,08,244 छात्रों के लोन एप्लीकेशन मंजूर किए जा चुके हैं, जिनकी कुल रकम 60,369.3 करोड़ रुपये बैठती है।

खातों में पहुंचा पैसा: इनमें से 4,18,883 छात्रों को 17,099.03 करोड़ रुपये की लोन राशि बांटी जा चुकी है।

डिजिटल वॉलेट: फिलहाल 35,686 डिजिटल रुपी वॉलेट एक्टिव हैं, जिनके जरिए छात्रों को 55.45 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी बांटी जा चुकी है।

पिछले साल का फायदा: अगर सिर्फ वित्त वर्ष 2024-25 की बात करें, तो 4,15,567 छात्रों को 892.94 करोड़ रुपये की ब्याज छूट का सीधा लाभ मिला है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

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