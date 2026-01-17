12वीं बोर्ड में उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को UG, PG और प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता

संक्षेप: प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (PM-USP) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर उच्च शिक्षा के वित्तीय बोझ को कम करना है।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (PM-USP) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर उच्च शिक्षा के वित्तीय बोझ को कम करना है। यह योजना कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर और पेशेवर पाठ्यक्रमों में पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से राशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में जाती है, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता बनी रहती है। यह योजना गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक समानता और शिक्षा के अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

योजना के लाभ यह योजना छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उच्च शिक्षा को सुलभ बनाती है। मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

स्नातक पाठ्यक्रम के पहले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की सहायता।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष 20,000 रुपये की सहायता।

पेशेवर/एकीकृत पाठ्यक्रमों में भी अतिरिक्त लाभ (पाठ्यक्रम के अनुसार)।

DBT के माध्यम से सीधा हस्तांतरण, जिससे समय पर और बिना किसी कटौती के राशि मिलती है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई का अवसर मिलता है। यह योजना छात्रों को शैक्षणिक शुल्क, किताबें, हॉस्टल और अन्य खर्चों में राहत देती है, जिससे पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित हो पाता है।

पात्रता के मुख्य मानदंड योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होते हैं:

कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में संबंधित स्ट्रीम में न्यूनतम 80वें प्रतिशतक अंक होना चाहिए। आसान भाषा में कहें, तो आवेदक अपने बोर्ड से संबंधित स्ट्रीम में कुल सफल कैंडिडेट्स में टॉप 20 फीसदी में स्कोर किया होना चाहिए।

मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में नियमित पूर्णकालिक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश होना अनिवार्य है।

परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

छात्र को किसी अन्य छात्रवृत्ति या फीस रियायत का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

पत्रव्यवहार, दूरस्थ शिक्षा या डिप्लोमा पाठ्यक्रम के छात्र पात्र नहीं हैं। ये मानदंड सुनिश्चित करते हैं कि योजना वास्तविक मेधावी और जरूरतमंद छात्रों तक पहुंचे।

आवेदन प्रक्रिया आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. पोर्टल पर पंजीकरण: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाएं और नए आवेदक के रूप में रजिस्टर करें। आधार या मोबाइल नंबर से लॉगिन आईडी बनाएं।

2. आवेदन पत्र भरें: व्यक्तिगत, शैक्षणिक और आय संबंधी विवरण भरें। कक्षा 12वीं के अंकों और प्रवेश प्रमाण-पत्र अपलोड करें।

3. दस्तावेज अपलोड करें: आय प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, फोटो, कक्षा 12वीं मार्कशीट और संस्थान का प्रमाण-पत्र अपलोड करें।

4. आवेदन जमा करें: सभी विवरण जांचकर आवेदन सबमिट करें। आवेदन आईडी नोट कर लें।

5. सत्यापन और स्वीकृति: संस्थान, राज्य और केंद्र स्तर पर सत्यापन होता है। स्वीकृति के बाद DBT से राशि खाते में आती है।

आवेदन की अंतिम तिथि और अपडेट पोर्टल पर चेक करते रहें।