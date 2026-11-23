स्कूल आने-जाने के किराये की टेंशन खत्म! 5 किलोमीटर से अधिक दूर से आने वाले छात्रों को मिलेंगे 6,000 रुपये
स्कूल आने-जाने के किराये की चिंता अब खत्म। पीएमश्री राजकीय विद्यालयों में 5 किमी से अधिक दूर से आने वाले छात्रों को 6,000 रुपये परिवहन भत्ता मिलेगा, जिससे पढ़ाई आसान होगी।
रोजाना घर से मीलों दूर साइकिल चलाकर या ऑटो-बस का किराया जुटाकर स्कूल पहुंचने वाले बच्चों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। अब लंबी दूरी और रोजाना आने-जाने का खर्च बच्चों की पढ़ाई की राह में रूकावट नहीं बनेगा। पीएमश्री राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले और 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से स्कूल आने वाले पात्र छात्र-छात्राओं को 6,000 रुपये परिवहन भत्ता दिया जाएगा। इस राशि का उपयोग सार्वजनिक परिवहन का किराया आदि या नई साइकिल खरीदने के लिए कर सकेंगे।
किन छात्रों को मिलेगा 6000 रुपये का लाभ? जानें 2 जरूरी शर्तें
इस यात्रा फंड का लाभ हर छात्र को नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए शिक्षा विभाग ने दो प्रमुख शर्तें तय की हैं। पहली शर्त यह है कि यह योजना केवल कक्षा 9वीं से 12वीं तक में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए ही लागू है। दूसरी अनिवार्य शर्त यह है कि छात्र का घर स्कूल से 5 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर स्थित होना चाहिए। स्कूल को ऐसे पात्र छात्र-छात्राओं की लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद 6,000 रुपये की यह राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
पीएम श्री स्कूलों में मिलती हैं ये आधुनिक सुविधाएं
केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएम श्री स्कूलों में छात्रों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल, समग्र और वास्तविक जीवन से जुड़ी पढ़ाई कराई जाती है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, मॉडर्न लाइब्रेरी, साइंस और कंप्यूटर लैब, स्किल लैब और बेहतर खेल के मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
इसके अलावा, छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की शिक्षा और एक्टिविटी आधारित पढ़ाई पर विशेष जोर दिया जाता है, जिससे उन्हें कठिन विषय भी आसानी से समझ आ जाते हैं। स्कूल भवनों को भी पूरी तरह दुरुस्त किया गया है। इन बेहतरीन सुविधाओं के चलते उम्मीद है कि आगामी सत्र में यहां छात्रों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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