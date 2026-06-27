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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026: आवेदन कैसे करें? जानें पात्रता, अंतिम तिथि और पूरी डिटेल्स

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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई है, ताकि देश के किसी भी हिस्से से बच्चे आसानी से आवेदन कर सकें। इच्छुक उम्मीदवारों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर जरूरी जानकारी भरनी होगी।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026: आवेदन कैसे करें? जानें पात्रता, अंतिम तिथि और पूरी डिटेल्स

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान में से एक है, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले बच्चों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत सरकार ने इस योजना के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आवेदन और नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अभिभावकों, शिक्षकों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों से योग्य बच्चों का नामांकन कराने की अपील की है।

ऑनलाइन किए जाएंगे आवेदन

आवेदन केवल आधिकारिक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई है, ताकि देश के किसी भी हिस्से से बच्चे आसानी से आवेदन कर सकें। इच्छुक उम्मीदवारों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर जरूरी जानकारी भरनी होगी। आवेदन पत्र में नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी जैसी जानकारियां देनी होंगी।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए पात्रता

इस पुरस्कार के लिए 5 से 18 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करने के पात्र हैं। किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा बच्चों का नामांकन किया जा सकता है। इसके अलावा, बच्चे स्वयं भी अपना नामांकन कर सकते हैं। यह पुरस्कार बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित कुल छह श्रेणियों में दिया जाता है।

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PMRBP 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) 2026 के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट awards.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें।

स्टेप 3: आवेदन फॉर्म में नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि जरूरी जानकारी भरें।

स्टेप 4: Ongoing Nominations सेक्शन में जाकर "Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2026" चुनें।

स्टेप 5: "Nominate/Apply Now" पर क्लिक करें।

स्टेप 6: अपनी पात्रता के अनुसार संबंधित पुरस्कार श्रेणी का चयन करें।

स्टेप 7: बताएं कि आवेदन स्वयं (Self Nomination) के लिए है या किसी अन्य बच्चे के लिए।

स्टेप 8: आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद कन्फर्मेशन डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

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आवेदक इन बातों का रखें ध्यान

ध्यान दें कि आवेदन फॉर्म में नामांकित बच्चे की पूरी जानकारी भरनी होगी। इसके साथ ही बच्चे की उपलब्धि और उसके प्रभाव पर अधिकतम 1000 शब्दों का विवरण, उससे जुड़े जरूरी दस्तावेज और हाल की एक फोटो (JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट में) भी अपलोड करनी होगी। इतना ही नहीं जिस कार्य, घटना या उपलब्धि के लिए उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है, वह आवेदन की अंतिम तिथि से दो साल पहले हुई होनी चाहिए।

अभ्यर्थी आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने से पहले ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी कर सकते हैं।

कितने पुरस्कार दिए जाते हैं

बता दें कि हर साल अधिकतम 25 पुरस्कार दिए जाते हैं। PMRBP समिति असाधारण मामलों में इस सीमा में छूट दे सकती है। प्रत्येक पुरस्कार में एक पदक और एक प्रमाण पत्र होता है।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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