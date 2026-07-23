पेपर लीक पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर DU का समर्थन, सोनम वांगचुक से कहा- अनशन खत्म करें
नीट पेपर लीक विवाद के बीच पीएम मोदी ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है। इस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की है।
देश के लाखों छात्रों के भविष्य और प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधलियों को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार ने एक बेहद सख्त रुख अपनाया है। नीट (NEET) और अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक मामले पर देशभर में गहराते आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि दोषियों को तुरंत और सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। पीएम मोदी के इस फैसले के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जहां सरकार के इस कदम की तारीफ करते हुए लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अपना अनशन समाप्त करने की गुजारिश की है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि युवाओं का भविष्य और उनका कल्याण ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए जल्द से जल्द फास्ट-ट्रैक अदालतें गठित की जाएंगी। पीएम मोदी ने संबंधित अधिकारियों और विभागों को इस दिशा में तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोनम वांगचुक से अपील
प्रधानमंत्री के इस ऐलान के तुरंत बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आधिकारिक एक्स अकाउंट से ट्वीट कर केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने बयान में लिखा कि फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन यह साबित करता है कि सरकार युवाओं के हितों को केंद्र में रखकर काम कर रही है। इसी ट्वीट के जरिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लद्दाख में छात्रों और जनहित के मुद्दों को लेकर अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से खास अपील भी कर दी। डीयू ने लिखा कि शांति और सकारात्मक माहौल बनाए रखने के हित में सोनम वांगचुक को अपना अनशन समाप्त कर देना चाहिए। यूनिवर्सिटी का कहना था कि हमारे छात्रों का बेहतर भविष्य ही पूरे देश का भविष्य तय करता है।
विपक्ष का उग्र विरोध
इस बाबद दूसरी ओर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबे समय से जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के फैसले पर पलटवार करते हुए उन्हें ही इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार पर पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने छात्रों के समर्थन में प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च भी निकाला था। इस दौरान सुरक्षा बलों और विपक्षी नेताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई, जिसके बाद नेताओं को कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया था।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव