Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Pilot Career Guidance: पायलट बनकर भरें सपनों की उड़ान, जानें 12वीं के बाद कैसे शुरू करें ट्रेनिंग; जानें पूरी प्रक्रिया

Mar 01, 2026 09:21 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Pilot Career Guidance: पायलट बनना न केवल एक रोमांचक करियर है, बल्कि यह दुनिया के सबसे सम्मानित और ऊंचे वेतन वाले प्रोफेशन में से एक भी है। आइए, जानते हैं पायलट बनने का पूरा रास्ता।

Pilot Career Guidance: पायलट बनकर भरें सपनों की उड़ान, जानें 12वीं के बाद कैसे शुरू करें ट्रेनिंग; जानें पूरी प्रक्रिया

How to become a Pilot: बचपन में जब भी हम आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखते थे, तो मन में एक ही ख्याल आता था—"काश! मैं भी इसे उड़ा पाती।" पायलट बनना न केवल एक रोमांचक करियर है, बल्कि यह दुनिया के सबसे सम्मानित और ऊंचे वेतन वाले प्रोफेशन में से एक भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक प्रोफेशनल पायलट बनने की प्रक्रिया क्या है? इसके लिए किन योग्यताओं और स्क्लिस की जरूरत होती है? आइए, जानते हैं पायलट बनने का पूरा रास्ता।

पायलट बनने के लिए शुरुआती कदम और योग्यता

पायलट बनने का सफर स्कूल के दिनों से ही शुरू हो जाता है। यदि आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा।

शैक्षणिक योग्यता: सबसे पहली शर्त यह है कि आपने कक्षा 12वीं की परीक्षा फिजिक्स, गणित और अंग्रेजी विषयों के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि आपके पास 12वीं में ये विषय नहीं थे, तो आप 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग' (NIOS) के जरिए इन विषयों की परीक्षा देकर अपनी पात्रता पूरी कर सकते हैं।

आयु सीमा: कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) के लिए आवेदन करने हेतु आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, छात्र पायलट लाइसेंस (SPL) के लिए 16 वर्ष की आयु से ही शुरुआत की जा सकती है।

मेडिकल फिटनेस: एक पायलट का शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना अनिवार्य है। आपकी आंखों की रोशनी (Vision) अच्छी होनी चाहिए और आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 'डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन' (DGCA) द्वारा अधिकृत डॉक्टरों से मेडिकल क्लीयरेंस लेना होता है।

पायलट बनने की प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

पायलट बनने का रास्ता कुछ महत्वपूर्ण चरणों से होकर गुजरता है:

फ्लाइंग स्कूल का चयन: सबसे पहले आपको DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त किसी फ्लाइंग क्लब या एकेडमी में दाखिला लेना होगा। भारत में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (IGRUA) जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं।

लाइसेंस के प्रकार: SPL (Student Pilot License): यह शुरुआती स्तर है।

PPL (Private Pilot License): इसमें आप प्राइवेट विमान उड़ाना सीखते हैं।

CPL (Commercial Pilot License): एयरलाइंस में नौकरी पाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण लाइसेंस है। इसके लिए आपको कम से कम 200 घंटे की उड़ान का अनुभव और लिखित परीक्षाएं पास करनी होती हैं।

जरूरी स्क्लिस

सिर्फ डिग्री या लाइसेंस ही काफी नहीं है, एक सफल पायलट बनने के लिए आपके अंदर कुछ विशेष गुणों का होना भी जरूरी है:

निर्णय लेने की क्षमता: आपातकालीन स्थितियों में तुरंत और सही फैसला लेना सबसे अहम है।

अनुशासन और धैर्य: उड़ान के दौरान घंटों तक एकाग्रता बनाए रखना जरूरी होता है।

कम्युनिकेशन स्किल्स: एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) और चालक दल के साथ बेहतर तालमेल के लिए अच्छी अंग्रेजी और संचार कौशल अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें:बिना NEET भी चमकेगा करियर, 12वीं के बाद इन 5 कोर्सेज से बनें मेडिकल एक्सपर्ट
ये भी पढ़ें:12th PCB के बाद डॉक्टर बनना ही जरूरी नहीं, इन 6 क्षेत्रों में बनाएं शानदार करियर
ये भी पढ़ें:12वीं आर्ट्स के बाद करियर की नई उड़ान, इन 8 क्षेत्रों में है पैसा और पहचान

करियर की संभावनाएं और वेतन

आज के समय में एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। CPL मिलने के बाद आप एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी बड़ी एयरलाइंस में 'जूनियर फर्स्ट ऑफिसर' के रूप में शामिल हो सकते हैं। एक शुरुआती कमर्शियल पायलट का वेतन 1.5 लाख से 3 लाख रुपये प्रति माह तक हो सकता है, जो अनुभव और रैंक (जैसे कैप्टन) बढ़ने के साथ 8 से 10 लाख रुपये तक जा सकता है।

पायलट बनना मेहनत और इनवेस्टमेंट का काम है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग काफी महंगी होती है, लेकिन एक बार जब आप कॉकपिट में बैठते हैं, तो वह अनुभव और भविष्य की सफलता अनमोल होती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Education News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।