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'ये छात्र पाकिस्तान समर्थक नहीं', जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल हुए अलख पांडे, किया बड़ा ऐलान

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जंतर मंतर पर अलख पांडे ने कहा कि बच्चों को अपराधी की तरह नहीं, बल्कि देश के भविष्य के रूप में देखा जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जिन बच्चों ने जान दी, वे उनके परिवार के अन्य बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे।

'ये छात्र पाकिस्तान समर्थक नहीं', जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल हुए अलख पांडे, किया बड़ा ऐलान

Jantar Mantar protest : फिजिक्सवाला के संस्थापक और शिक्षक अलख पांडे भी नीट पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। बुधवार देर रात वह धरना दे रहे छात्रों का साथ देने खुद दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को सड़कों पर उतरे छात्रों का ऐतिहासिक प्रदर्शन केवल एक नीट परीक्षा के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था के प्रति उनके गुस्से और निराशा का प्रतीक था। अलख पांडेय ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, कुछ गुंडों ने उन्हें पीटा, जिससे कई छात्र घायल हुए। इन बच्चों को अपराधी की तरह नहीं, बल्कि देश के भविष्य के रूप में देखा जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जिन बच्चों ने जान दी, वे उनके परिवार के अन्य बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे।

सरकार से छात्रों की बात सुनने की अपील

उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऐसे में सरकार को छात्रों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये बच्चे इसी देश के नागरिक हैं और उनकी आवाज सुनना सरकार की जिम्मेदारी है।

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मुद्दा सिर्फ NEET का नहीं

उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल NEET तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार IIT, CBSE, SSC और अन्य भर्ती परीक्षाओं से जुड़े छात्र भी लंबे समय से विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं और दबाव ने लाखों युवाओं को मानसिक तनाव में डाल दिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि NEET से जुड़े मामलों में कई छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाएं बेहद दुखद हैं और पूरे समाज को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

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ये छात्र पाकिस्तान के समर्थक नहीं

अलख पांडेय ने कुछ नेशनल मीडिया रिपोर्टिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पाकिस्तान समर्थक, चीन से फंडेड, आतंकवादी या देशद्रोही बताना पूरी तरह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाने वाले छात्रों को इस तरह के आरोपों से बदनाम नहीं किया जाना चाहिए।

आत्महत्या पीड़ित परिवारों के लिए बड़ा ऐलान

अलख पांडेय ने घोषणा की कि परीक्षा संबंधी तनाव के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के साथ वह पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों के घर में पढ़ने वाले सभी बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च वह अपनी ओर से उठाएंगे, ताकि आर्थिक तंगी उनकी पढ़ाई में बाधा न बने। आपको बता दें कि 3 मई को नीट परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द होने के बाद देश के कई राज्यों में बच्चों में खुदकुशी कर ली थी।

उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए परीक्षा और भर्ती प्रणाली को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और छात्र हितैषी बनाया जाना चाहिए।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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