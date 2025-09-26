PhD : अब नौकरी के साथ भी कर सकेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी, देनी होगी ज्यादा फीस

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शोध के दायरे को व्यापक बनाते हुए अब उन लोगों के लिए भी पीएचडी का रास्ता खोल दिया है, जो नौकरी या व्यवसाय की वजह से पीएचडी नहीं कर पा रहे थे। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अलग फीस स्ट्रक्चर तय किया गया है। इन्हें अपेक्षाकृत ज्यादा फीस देनी होगी। 43 विषयों की 873 सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से शुरू हो गए, जो 22 अक्तूबर तक लिए जाएंगे। 873 में से 534 सीटें विवि परिसर और 339 सीटें संबद्ध कॉलेजों की हैं। इस पहल से जहां एक ओर अकादमिक शोध को नए आयाम मिलेंगे। वहीं, व्यावहारिक अनुभव रखने वाले भी अकादमिक योगदान दे सकेंगे। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि नए नियमों से गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि शोध का दायरा और विविधता बढ़ेगी।