PhD: you can do PhD from Allahabad University while working you will have to pay higher fees PhD : अब नौकरी के साथ भी कर सकेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी, देनी होगी ज्यादा फीस, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़PhD: you can do PhD from Allahabad University while working you will have to pay higher fees

PhD : अब नौकरी के साथ भी कर सकेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी, देनी होगी ज्यादा फीस

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जॉब वालों के लिए भी पीएचडी का रास्ता खोल दिया है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अलग फीस स्ट्रक्चर तय किया गया है। इन्हें अपेक्षाकृत ज्यादा फीस देनी होगी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, अनिकेत यादवFri, 26 Sep 2025 07:19 AM
share Share
Follow Us on
PhD : अब नौकरी के साथ भी कर सकेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी, देनी होगी ज्यादा फीस

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शोध के दायरे को व्यापक बनाते हुए अब उन लोगों के लिए भी पीएचडी का रास्ता खोल दिया है, जो नौकरी या व्यवसाय की वजह से पीएचडी नहीं कर पा रहे थे। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अलग फीस स्ट्रक्चर तय किया गया है। इन्हें अपेक्षाकृत ज्यादा फीस देनी होगी। 43 विषयों की 873 सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से शुरू हो गए, जो 22 अक्तूबर तक लिए जाएंगे। 873 में से 534 सीटें विवि परिसर और 339 सीटें संबद्ध कॉलेजों की हैं। इस पहल से जहां एक ओर अकादमिक शोध को नए आयाम मिलेंगे। वहीं, व्यावहारिक अनुभव रखने वाले भी अकादमिक योगदान दे सकेंगे। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि नए नियमों से गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि शोध का दायरा और विविधता बढ़ेगी।

पांच साल का अनुभव होगा आवश्यक

निजी कॉर्पोरेट, सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम, अनुसंधान संगठन या उद्योग क्षेत्र में कम से कम पांच साल काम कर चुके पेशेवर अंशकालिक पीएचडी कर सकेंगे। इनके लिए यूजीसी नेट उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगी। इनके आवेदन डॉक्टोरल प्रोग्राम कमेटी (डीपीसी) के पास जाएंगे। कमेटी की सिफारिश के बाद कुलपति की अनुमति से इन्हें प्रवेश मिलेगा। इन्हें किसी तरह की फेलोशिप भी नहीं दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी दाखिले के लिए आवेदन आज से

देना होगा 50 हजार वार्षिक शुल्क

ऐसे अभ्यर्थियों से बतौर पंजीकरण शुल्क 25 हजार रुपये लिए जाएंगे। प्री-पीएचडी कोर्स शुल्क 20 हजार तय किया गया है जबकि वार्षिक शुल्क पचास हजार, प्रयोगात्मक विषयों के लिए लैब डेवलपमेंट शुल्क दस हजार तय किया गया है। थीसिस जमा करने पर तीस हजार रुपये देने होंगे।

PhD PhD Degrees Allahabad University
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।