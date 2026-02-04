Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़PhD : UGC strict action rejects PhD theses of students who used AI for copy pasting brabu
PhD : UGC का कड़ा कदम, AI से कॉपी पेस्ट करने वाले पीएचडी छात्रों की थीसिस को लौटाया

PhD : UGC का कड़ा कदम, AI से कॉपी पेस्ट करने वाले पीएचडी छात्रों की थीसिस को लौटाया

संक्षेप:

बीआरएबीयू के दर्जनों छात्रों की पीएचडी थीसिस यूजीसी ने वापस कर दी है। इन छात्रों की थीसिस में एआई से सामग्री लेकर कॉपी पेस्ट पाया गया है। जांच में इन छात्रों की थीसिस में 40 प्रतिशत से अधिक चोरी पायी गयी है।

Feb 04, 2026 08:26 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
share Share
Follow Us on

बीआरएबीयू मुजफ्फरपुर के दर्जनों छात्रों की पीएचडी थीसिस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने वापस कर दी है। इन छात्रों की थीसिस में एआई से सामग्री लेकर कॉपी पेस्ट पाया गया है। बीआरएबीयू से शोध थीसिस को यूजीसी भेजी जा रही है और वहां से गड़बड़ी पकड़ी जा रही है। प्लेगरिज्म जांच में इन छात्रों की थीसिस में 40 प्रतिशत से अधिक चोरी पायी गयी है। प्लेगरिज्म सेल के प्रभारी प्रो. संजय कुमार ने बताया कि इन शोध छात्रों को दोबारा से थीसिस लिखने को कहा गया है। थीसिस जांच के लिए कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय राय ने विवि में अलग से सेल बनाया है। यह सेल थीसिस को प्लेगरिज्म साफ्टवेयर से जांच रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सूत्रों ने बताया कि सबसे ज्यादा एआई से सामग्री की कॉपी अंग्रेजी में लिखी थिसिस से हुई है। प्लेगरिज्म साफ्टवेयर अंग्रेजी में हुए प्लेगरिज्म को धड़ाधड़ पकड़ रहा है। हालांकि, हिन्दी में इतनी चोरी नहीं पकड़ी गई है। शिक्षकों ने बताया कि प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर में एक गणीतिय मॉडल होता है, जो अंग्रेजी में लिखी थीसिस की गड़बड़ी को जल्दी पकड़ लेता है।

सेल का कहना है कि यूजीसी के पास पूरे देश की थीसिस का रिकार्ड है और वहीं से यह गड़बड़ी पकड़ी जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि जो छात्र अपनी भाषा में लिख रहे हैं उनकी प्लेगरिज्म जांच में नहीं पकड़ी जा रही है, जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं छात्रों की चोरी पकड़ी जा रही है।

ये भी पढ़ें:प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते समय UGC के किन नियमों का पालन जरूरी, जानें

पैट में लैटरल इंट्री पर विचार

वर्ष 2025 में जेआरएफ करनेवाले छात्रों की पैट में लैटरल इंट्री कराने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, विवि प्रशासन ने इस बारे में अबतक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। विवि प्रशासन को कई छात्रों ने इस बाबत आवेदन दिया है। उन्होंने वर्ष 2025 में जेआरएफ की परीक्षा पास की है। इसलिए उनका नामांकन किया जाये। बीआरएबीयू में अभी 2023-24 के लिए पैट की परीक्षा हुई है। उधर, वर्ष 2022 बैच के पीएचडी के एक छात्र ने आवेदन देकर कहा है कि उन्होंने भी जेआरएफ की परीक्षा पास की है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने से उनका जेआरएफ लैप्स कर सकता है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने उस छात्र को प्रोविजल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने का आश्वासन दिया है ताकि जेआरएफ लैप्स न हो।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
PhD PhD Degrees UGC अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।