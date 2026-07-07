PhD : पीएचडी डिग्री विवाद में 3 असिस्टेंट प्रोफेसर को नौकरी से निकाला गया, और भी हो सकते हैं बर्खास्त
डीएवी संस्थानों में काम कर रहे तीन असिस्टेंट प्रोफेसरों को बर्खास्त कर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी (PU) ने मेघालय की सीएमजे यूनिवर्सिटी से मिली पीएचडी डिग्री के आधार पर की गई उनकी भर्तियों को रद्द कर दिया है
चंडीगढ़ और पंजाब के डीएवी संस्थानों में काम कर रहे तीन असिस्टेंट प्रोफेसरों को बर्खास्त कर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी (PU) ने मेघालय की सीएमजे यूनिवर्सिटी से मिली पीएचडी डिग्री के आधार पर की गई उनकी भर्तियों को रद्द कर दिया है और उनकी नियुक्तियों की मंजूरी वापस ले ली है। जिन टीचरों पर यह कार्रवाई हुई है उनमें डीएवी कॉलेज सेक्टर 10, चंडीगढ़ में कंप्यूटर साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएवी कॉलेज जलालाबाद में कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर और डीएवी कॉलेज फॉर वुमन फिरोजपुर में कंप्यूटर साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं।
यह कार्रवाई पंजाब यूनिवर्सिटी के जून के उस निर्देश के बाद हुई है जिसमें उससे जुड़े कॉलेजों से जरूरी कदम उठाने को कहा गया था। पंजाब ने उन नियुक्तियों की मंजूरी वापस लेने का फैसला किया था जिनमें योग्यता सीएमजे यूनिवर्सिटी की PhD डिग्री के आधार पर हासिल की गई थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक DAV कॉलेज, सेक्टर 10 के जारी ऑफ़स ऑर्डर में कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी तुरंत प्रभाव से खत्म कर दी गई है। इसकी वजह पद के लिए जरूरी योग्यता न होना बताई गई है। यह फैसला पीयू द्वारा मंजूरी वापस लेने और सीएमजे यूनिवर्सिटी की डिग्री से जुड़े अदालती फैसलों को ध्यान में रखकर लिया गया।
- क्यों किया गया बर्खास्त
बर्खास्तगी के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि न्यायिक निर्णयों और PU के निर्देश के बाद, "पद के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यताओं के न होने" के कारण यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की गई है। इन शिक्षकों की नियुक्ति मेघालय की CMJ यूनिवर्सिटी से प्राप्त पीएचडी (PhD) डिग्री के आधार पर हुई थी। 2013 में जब इन डिग्रियों की वैधता पर सवाल उठे, तो मामले की जांच के लिए पंजाब विश्वविद्यालय (PU) द्वारा एक समिति बनाई गई थी। न्यायिक निर्णयों और जांच के बाद, पंजाब विश्वविद्यालय ने CMJ यूनिवर्सिटी की डिग्रियों के आधार पर की गई नियुक्तियों की अपनी मंजूरी वापस ले ली
- अन्य शिक्षकों पर लटकती तलवार
पंजाब विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, विभिन्न संबद्ध कॉलेजों में लगभग 17 ऐसे शिक्षकों की पहचान की गई है जिनकी नियुक्ति इन्ही डिग्रियों के आधार पर हुई थी। वर्तमान में अन्य प्रभावित नियुक्तियों की पहचान करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, जिसका मतलब है कि भविष्य में और भी बर्खास्तगियां हो सकती हैं।
2013 में शुरू हुआ था विवाद
यह विवाद 2013 में शुरू हुआ था जब नियुक्तियों के लिए इस्तेमाल की गई योग्यता की वैधता पर सवाल उठाने वाली शिकायतें सामने आई थीं। इसके बाद मेघालय में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हुई, पीयू की कमेटी ने जांच की और कानूनी पड़ताल भी हुई जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने हाल ही में कार्रवाई शुरू की। आरटीआई एक्टिविस्ट राजिंदर कुमार सिंगला, जिन्होंने शिकायतों और RTI एप्लीकेशन के जरिए इस मामले को आगे बढ़ाया था, ने कहा कि PU ने डिग्री की असलियत की जांच के लिए तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने कहा, "कमेटी की रिपोर्ट को 8 दिसंबर, 2018 को सिंडिकेट ने मंजूरी दी थी और कानूनी राय लेने के बाद सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश की थी। हाल में नौकरी से हटाना एक अहम कदम है लेकिन नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।'
CMJ यूनिवर्सिटी की जा चुकी है भंग
पिछले वर्ष मेघालय पुलिस ने CMJ यूनिवर्सिटी, जो मेघालय की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इस चार्जशीट में कुल ग्यारह लोगों के नाम शामिल थे, जिनमें यूनिवर्सिटी के चांसलर चंद्र मोहन झा, उनकी पत्नी आई.आर. झा और उनके दो बेटे गोविंद झा और गोपाल झा भी थे। यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया था। पता चला था कि उसने एक ही साल में 400 से अधिक पीएचडी (PhD) डिग्रियां दी थीं। CMJ यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में मेघालय विधानसभा द्वारा पारित एक कानून के जरिए की गई थी। यह राज्य में काम करने वाली पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बनी थी। बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी ने 2012-2013 के दौरान 434 छात्रों को PhD डिग्रियां दी थीं और PhD प्रोग्राम के लिए 490 छात्रों का एनरोलमेंट किया था।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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विजन
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