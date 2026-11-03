पीएचडी की थीसिस में कहीं चोरी करके तो नहीं लिखा, विश्वविद्यालय में शुरू हुई प्लेगरिज्म जांच
प्लेगरिज्म जांच के नोडल डॉ. कौशल झा ने बताया कि दो दर्जन से अधिक छात्रों के शोध की प्लेगरिज्म जांच हो चुकी है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग से लागिन आईडी मिलने के बाद प्लेगरिज्म की जांच शुरू हो गयी है
बीआरएबीयू मुजफ्फरपुर में शोध छात्रों की प्लेगरिज्म जांच शुरू हो गयी है। शोध गंगा पोर्टल यूजर आईडी नहीं होने से प्लेगरिज्म की जांच बंद हो गयी थी, जिससे छात्रों की पीएचडी अटक गयी थी। प्लेगरिज्म जांच के नोडल डॉ. कौशल झा ने बताया कि दो दर्जन से अधिक छात्रों के शोध की प्लेगरिज्म जांच हो चुकी है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग से लागिन आईडी मिलने के बाद प्लेगरिज्म की जांच शुरू हो गयी है। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने प्लेगरिज्म जांच नहीं होने और छात्रों की पीएचडी अटकने की खबर 6 अक्तूबर को प्रमुखता से प्रकाशित की थी। प्लेगरिज्म जांच शुरू होने से पीएचडी छात्रों ने राहत की सांस ली है। छात्रों ने बताया कि एक-डेढ़ महीने से वे प्लेगरिज्म जांच नहीं होने से परेशान थे। जिनकी पीएचडी अंतिम चरण में थी, वह सबसे ज्यादा परेशानी झेल रहे थे।
अंग्रेजी की एक छात्रा ने बताया कि प्लेगरिज्म जांच नहीं होने से पीएचडी पूरी नहीं हो रही थी, जिससे कई नौकरियों के अवसर छूट रहे रहे थे।
परीक्षा दी मैनेजमेंट की, रिजल्ट आया इनवायरमेंट
बीआरएबीयू में सोमवार को प्रॉक्टर प्रो. विपिन कुमार राय की अध्यक्षता में छात्र संवाद का आयोजन हुआ। डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। संवाद में आयी छात्रा ममता कुमारी ने कहा कि वह स्नातक सत्र 2022-25 की छात्रा है। उसने बिजनेस मैनेजमेंट विषय से स्नातक ऑनर्स की परीक्षा दी थी, लेकिन उसका रिजल्ट इनवायरमेंट मैनेजमेंट का जारी हुआ। रिजल्ट की गड़बड़ी से वह पीजी में दाखिला नहीं ले सकी। वह कई दिनों से रिजल्ट सुधार के लिए विवि दौड़ रही है। डीएसडब्ल्यू और प्रॉक्टर ने जल्द रिजल्ट सुधार का निर्देश दिया।
छात्र संवाद में आये स्नातक सत्र 2020-23 के छात्र राकेश कुमार ने आवेदन देकर कहा है कि उसने भूगोल ऑनर्स की परीक्षा दी थी, लेकिन अंतिम रिजल्ट में प्रैक्टिकल के अंक नहीं चढ़ने से उसका रिजल्ट अब तक क्लीयर नहीं हो सका है। छात्रा सीमा कुमारी ने कहा कि उसने पार्ट थ्री की विशेष परीक्षा दी थी, लेकिन अब तक अंकपत्र नहीं मिला है। छात्र आयुष कुमार ने कहा कि उसका अंक विवि के पोर्टल पर अपडेट नहीं हो सका है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी