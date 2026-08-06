PhD छात्रों को हर माह 15000 और PG वालों को मिलेंगे 10000 रुपये, सरकार का ऐलान
कृषि में उच्च शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए पीजी और PhD छात्रों के लिए स्टाइपेंड की घोषणा की गई है। इस पहल के तहत चुने गए छात्रों को हर महीने 15000 रु तक की आर्थिक सहायता मिलेगी।
ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ( OUAT ) में पोस्टग्रेजुएशन (PG) और PhD कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। ओडिशा सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े विषयों में रेगुलर मोड से पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी कर रहे छात्रों के लिए हर महीने स्टाइपेंड देने की घोषणा की है। कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा व शोध को प्रोत्साहन देने और छात्रों पर वित्तीय बोझ कम करने के मकसद से यह योजना शुरू की गई है। ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट के जरिए इस पहल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह फैसला सीएम मोहन चरण माझी के नेतृत्व में एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स की मदद करने और सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।
कब तक कितनी कितनी मिलेगी धनराशि
एग्रीकल्चर और उससे जुड़े कोर्स में पंजीकृत OUAT PG स्टूडेंट्स को दो साल के लिए 10,000 रुपये का मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। OUAT में PhD स्टूडेंट्स को तीन साल तक 15,000 रुपये का प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस फाइनेंशियल मदद से स्कॉलर्स को बिना किसी बड़ी फाइनेंशियल मुश्किल का सामना किए अपनी पढ़ाई और रिसर्च पर फोकस करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इस फाइनेंशियल मदद से OUAT में एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सब्जेक्ट्स में पोस्टग्रेजुएट और डॉक्टोरल प्रोग्राम कर रहे स्टूडेंट्स को फायदा होगा। डिप्टी सीएम के मुताबिक, यह स्टाइपेंड स्कीम स्टूडेंट्स पर फाइनेंशियल बोझ कम करने के लिए शुरू की गई है। इससे उन्हें रिसर्च और एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए ज्यादा समय देने में मदद मिलती है।
सरकार को यह भी उम्मीद है कि यह पहल ज्यादा युवा स्कॉलर को एग्रीकल्चरल रिसर्च को करियर के तौर पर चुनने के लिए प्रेरित करेगी। इससे खेती के तरीकों में इनोवेशन बेहतर होने, क्वालिटी रिसर्च को बढ़ावा मिलने और ओडिशा के एग्रीकल्चर सेक्टर की लंबे समय की ग्रोथ में योगदान मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार का मानना है कि आज विद्यार्थियों में निवेश करने से भविष्य में एक मजबूत एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलेगी। यह पहल एक खुशहाल ओडिशा बनाने के बड़े विजन से भी जुड़ी है। यह एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन के ज़रिए भारत के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में योगदान देगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी